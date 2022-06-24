Німецькі військові масово звільняються зі служби на фоні війни в Україні, — Spiegel

З початку року надійшли заяви про відмову продовжувати службу від понад 500 німецьких військовослужбовців "із міркувань совісті".

Понад 500 німецьких військових відмовилися продовжувати службу із січня до червня цього року. Вони подали заяви про звільнення на тлі повномасштабної війни проти України. Про це в п'ятницю, 24 червня, інформує німецьке видання Spiegel.

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"Із січня по 2 червня до Федерального управління в справах сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про відмову від військової служби з міркувань совісті", — йдеться в публікації.

Згідно з офіційною інформацією, на яку посилаються журналісти, цей показник більш ніж удвічі перевищує той, що був зафіксований минулого року, коли зі служби звільнилося 209 осіб за аналогічний період.

За даними видання, 528 із отриманих заявок про звільнення зі служби надійшли від чинних військовослужбовців або резервістів, 5 — від тих, що ще не приступали до служби. Як причину відмови від служби німці наводили той факт, що вони нібито "не чекали на військовий конфлікт".

У публікації також наголошується, що особи, які відмовляються служити з міркувань совісті, можуть посилатися на свій статус відмовників у разі запровадження призову на військову службу, у тому числі і за сценарію виникнення необхідності оборони держави.

Всі призвані особи, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті, можуть посилатися на свій статус відмовників як у разі повторного введення призову на військову службу, так і в разі напруженості та захисту.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхартц заявив, що країнам НАТО потрібно бути готовими до застосування ядерної зброї в разі надзвичайної ситуації.

Перед цим німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини пручається передачі Україні танків Leopard 2 Іспанією.