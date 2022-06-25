Не защищают даже от осколков: в Киеве продавали некачественные бронежилеты для ВСУ

Организатор обещал покупателям защиту 5 класса с хорошими металлическими пластинами, но изделия не соответствуют заявленному качеству.

Житель Киева продавал низкокачественные бронежилеты для вооруженных сил Украины, которые ставили под угрозу жизнь солдат. Подробности 25 июня сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

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По данным следствия, злоумышленник при помощи нескольких подельников распространял рекламу в социальных сетях и мессенджерах, предлагая бронежилеты 5 класса защиты: закрывает грудь, спину, живот от автоматических пуль калибра 7.62 и осколков. Производитель уверял, что внутри находятся бронепластины из высококачественной заводской стали.

[ + – ] Изъятые бронежилеты Фото: Киевская городская прокуратура

На деле же элементы защиты изготавливали кустарным способом из дешевого металла, который легко простреливается и практически не защищает от осколков. За каждый такой бронежилет подозреваемые просили от 10 тысяч до 16 тысяч гривен. Их закупали в том числе волонтерские организации, которые снабжают ВСУ.

[ + – ] Бронежилеты в багажнике автомобиля Фото: Киевская городская прокуратура

Департамент контрразведки в сфере информационной безопасности СБУ, Национальная полиция и Киевская прокуратура провели "многоэтапную операцию" и разоблачили недобросовестных продавцов. Организатора схемы задержали за мошенничество, ему объявили о подозрении и отправили под стражу. Сейчас правоохранители продолжают расследование и устанавливают других участников предполагаемого преступления.

Ранее стало известно, что в торговой сети "Эпицентр" продавали краденные бронежилеты, изготовленные компанией "Львовский оборонный кластер" специально для нужд ВСУ. Продукцию выставили в супермаркете по цене в 12,5 тысяч гривен за штуку. Руководство "Эпицентра" утверждает, что получила бронежилеты от "Группы Венето", с которой теперь намерена судиться. Кроме того, товар убрали из продажи.

В июне на границе во Львовской области раскрыли схему контрабанды на 70 млн грн. Злоумышленники подделали документы, оформив гаджеты и одежду известных зарубежных брендов как гуманитарную помощь для армии Украины.