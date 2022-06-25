Не захищають навіть від уламків: у Києві продавали неякісні бронежилети для ЗСУ

Організатор обіцяв покупцям захист 5 класу з хорошими металевими пластинами, але вироби не відповідають заявленій якості.

Мешканець Києва продавав низькоякісні бронежилети для збройних сил України, які ставили під загрозу життя солдатів. Подробиці 25 червня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

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За даними слідства, зловмисник за допомогою кількох спільників поширював рекламу в соціальних мережах та месенджерах, пропонуючи бронежилети 5 класу захисту: закриває груди, спину, живіт від автоматичних куль калібру 7.62 та уламків. Виробник запевняв, що всередині знаходяться бронепластини із високоякісної заводської сталі.

Насправді ж елементи захисту виготовляли кустарним способом із дешевого металу, який легко прострілюється і майже не захищає від уламків. За кожний такий бронежилет підозрювані просили від 10 тисяч до 16 тисяч гривень. Їх закуповували зокрема волонтерські організації, які постачають ЗСУ.

[ + – ] Бронежилети в багажнику автомобіля Фото: Київська міська прокуратура

Департамент контррозвідки у сфері інформаційної безпеки СБУ, Національна поліція та Київська прокуратура провели "багатоетапну операцію" та викрили несумлінних продавців. Організатора схеми затримали за шахрайство, йому оголосили про підозру та відправили під варту. Наразі правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють інших учасників передбачуваного злочину.

Раніше стало відомо, що у торговельній мережі "Епіцентр" продавали крадені бронежилети, виготовлені компанією "Львівський оборонний кластер" спеціально для потреб ЗСУ. Продукцію виставили у супермаркеті за ціною 12,5 тисяч гривень за штуку. Керівництво "Епіцентру" стверджує, що отримала бронежилети від "Групи Венето", з якою тепер має намір позиватися. Крім того, товар прибрали із продажу.

У червні на кордоні у Львівській області розкрили схему контрабанди на 70 млн грн. Зловмисники підробили документи, оформивши гаджети та одяг відомих закордонних брендів як гуманітарну допомогу для армії України.