Российские вертолеты нанесли авиаудар по Сумской области, — Госпогранслужба (фото)

Вражеская авиация, по данным пограничников, вылетела со стороны РФ и осуществила шесть пусков неуправляемыми ракетами.

В субботу, 25 июня, российские вертолеты осуществили массированный авиаудар по Сумской области. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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По данным ведомства, российская авиация обстреляла приграничные районы Сумской области.

Вражеские вертолеты, как отмечают в Госпогранслужбе, вылетели со стороны Российской Федерации и осуществили шесть пусков неуправляемыми ракетами. Вражеские снаряды прилетели на территории Краснопольской громады.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате авиаудара авиации РФ, к счастью, нет. На месте вражеского обстрела работают правоохранители и спасатели ГСЧС.

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На момент публикации материала глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий не комментировал авиаудар по приграничным районам региона, который был осуществлен российскими вертолетами. Вместе с этим, руководитель в своем Telegram-канале решил успокоить местных жителей и заявил, что взрывы, которые граждане могли слышать в Сумах и возле Бездрика, прогремели в результате подрыва взрывоопасных предметов спасателями ГСЧС.

Стоит отметить, что 25 июня ВС РФ осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов украинских городов. Оккупанты в течение нескольких часов с территории Беларуси и акватории Черного моря запустили как минимум 50 ракет. По меньшей мере 24 прилета были зафиксированы в Житомирской области, еще 20 — в поселке Десна.

Позже в военной разведке Украины объяснили, почему российская авиация осуществляла пуски крылатых ракет с территории Беларуси. По данным ГУР, армия страны-агрессора целенаправленно обстреливала украинские города из соседней страны, пытаясь вовлечь ВС РБ в полномасштабную войну против ВСУ.