Російські вертольоти завдали авіаудару по Сумській області, — Держприкордонслужба (фото)

Ворожа авіація, за даними прикордонників, вилетіла з боку РФ І здійснила шість пусків некерованими ракетами.

У суботу, 25 червня, російські гелікоптери здійснили масований авіаудар по Сумській області. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

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За даними відомства, російська авіація обстріляла прикордонні райони Сумщини.

Ворожі гелікоптери, як зазначають у Держприкордонслужбі, вилетіли з боку Російської Федерації та здійснили шість пусків некерованими ракетами. Ворожі снаряди прилетіли на території Краснопільської громади.

За попередніми даними, жертв і постраждалих унаслідок авіаудару авіації РФ, на щастя, немає. На місці ворожого обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники ДСНС.

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На момент публікації матеріалу голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький не коментував авіаудар по прикордонних районах регіону, який було здійснено російськими гелікоптерами. Водночас керівник у своєму Telegram-каналі вирішив заспокоїти місцевих жителів і заявив, що вибухи, які громадяни могли чути в Сумах та біля Бездрика, прогриміли внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів рятувальниками ДСНС.

Варто зазначити, що 25 червня ЗС РФ здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів українських міст. Окупанти протягом кількох годин із території Білорусі й акваторії Чорного моря запустили щонайменше 50 ракет. Щонайменше 24 прильоти було зафіксовано на Житомирщині, ще 20 — у селищі Десна.

Пізніше у військовій розвідці України пояснили, чому російська авіація здійснювала пуски крилатих ракет із території Білорусі. За даними ГУР, армія країни-агресора цілеспрямовано обстрілювала українські міста із сусідньої країни, намагаючись залучити ЗС РБ до повномасштабної війни проти ЗСУ.