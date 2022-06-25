28 уничтоженных танков. Командир 81 ОМБР рассказал об успехах своего подразделения

Командир противотанкового подразделения 81ОМБР ДШВ ВС Украины отметил, что в его подразделении воюют не только профессиональные военные

Дмитрий, командир противотанкового подразделения 81ОМБР ДШВ ВС Украины, рассказал об успехах своего подразделения, которое уничтожило уже несколько десятков единиц вражеской техники оккупантов. Об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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"На счету нашего подразделения – 28 танков, 5 БМП, 3 БТР, 2 Д-30 (122-мм гаубица)и 1 ББМ (бронеавтомобиль)" Тигр", – рассказал Дмитрий, отметив, что это количество боевой техники ВС РФ было уничтожено за все время широкомасштабного вооруженного вторжения российских войск в Украину его противотанковым подразделением 81 ОМБР.

Фото: Генштаб ВСУ

[ + – ] Уничтожение танка ВС РФ Фото: Генштаб ВСУ

Командир уточнил, что в его подразделении есть не только профессиональные военные, но и добровольцы, призванные в армию во время мобилизации. И это люди самых разных возрастов и профессий: педагоги, шахтеры, бизнесмены и другие.

Но все они прекрасно умеют обращаться с современным противотанковым оружием. Как с отечественным — "Стугна-П", так и с зарубежным — Javelin.

Дмитрий рассказал, что во время одного сложного трехчасового боя именно из "Джавелинов" были уничтожены пять российских танков, причем происходило это под огнем вражеских "Градов".

По мнению командира противотанкового подразделения, российские танкисты терпят огромные потери в технике и живой силе и очень боятся наших подразделений, которые прореживают их ряды. И тому есть подтверждение: перехваченные радиосообщения.

Успех своих подчиненных, считает командир, заключается в том, что они вывели для себя несколько простых правил. "Главное, чтобы человек не боялся, знал, почему здесь находится и защищает свое государство", – подчеркнул офицер-десантник.

Только накануне 81 ОМБР ДШВ ВС Украины сообщала об уничтоженной техники оккупантов: 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ – бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

Фото: Генштаб ВСУ

[ + – ] Уничтожение российского "Града" и БРЭМ Фото: Генштаб ВСУ

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