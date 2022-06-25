28 знищених танків. Командир 81 ОМБР розповів про успіхи свого підрозділу

Командир протитанкового підрозділу 81ОМБР ДШВ ЗС України зазначив, що в його підрозділі воюють не лише професійні військові.

Дмитро, командир протитанкового підрозділу 81ОМБР ДШВ ЗС України, розповів про успіхи свого підрозділу, який знищив уже кілька десятків одиниць ворожої техніки окупантів. Про це повідомляє Служба зв'язків із громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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"На рахунку нашого підрозділу — 28 танків, 5 БМП, 3 БТР, 2 Д-30 (122-мм гаубиця) та 1 ББМ (бронеавтомобіль) "Тигр", — розповів Дмитро, зазначивши, що ця кількість бойової техніки ЗС РФ була знищена за весь час широкомасштабного збройного вторгнення російських військ в Україну його протитанковим підрозділом 81 ОМБР.

Фото: Генштаб ВСУ

[ + – ] Знищення танка ЗС РФ Фото: Генштаб ВСУ

Командир уточнив, що в його підрозділі є не лише професійні військові, а й добровольці, призвані в армію під час мобілізації. І це люди різного віку та професій: педагоги, шахтарі, бізнесмени й інші.

Але всі вони чудово вміють поводитися із сучасною протитанковою зброєю. Як із вітчизняною — "Стугна-П", так і з закордонною — Javelin.

Дмитро розповів, що під час одного складного тригодинного бою саме з "Джавелінів" було знищено п'ять російських танків, причому це відбувалося під вогнем ворожих "Градів".

На думку командира протитанкового підрозділу, російські танкісти зазнають величезних втрат у техніці та живій силі й дуже бояться наших підрозділів, які проріджують їхні лави. І для цього є доказ: перехоплені радіоповідомлення.

Успіх його підлеглих, вважає командир, у тому, що вони вивели собі кілька простих правил. "Головне, щоб людина не боялася, знала, чому тут перебуває та захищає свою державу", — наголосив офіцер-десантник.

Лише напередодні 81 ОМБР ДШВ ЗС України повідомляла про знищену техніку окупантів: 220 мм БМ-27 "Ураган" і БРЕМ — броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Фото: Генштаб ВСУ

[ + – ] Знищення російського "Града" та БРЕМ Фото: Генштаб ВСУ

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про ракетні системи HIMARS, які при грамотному використанні допоможуть у тактиці, відомої ще з часів Першої світової війни, — придушенні та підтримці. Коли вогонь супротивника придушується артилерією, даючи можливість діяти штурмовим загонам.