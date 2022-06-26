На пороге новой эры воздушной войны. Как ПВО Украины меняет военные доктрины Запада

Чтобы поддерживать свою ПВО в активном состоянии, Украина использует мобильность и рассредоточение. Какие уроки из этого, мы уже можем извлечь сегодня.

Успех Украины в борьбе за свое небо переворачивает с ног на голову парадигму воздушной мощи Запада, предлагая альтернативу господству в воздухе – закрытое небо. Несмотря на наличие одних из самых крупных и технологически сложных военно-воздушных сил в мире, России не удалось установить господство в воздушном пространстве над Украиной. Это удивило и озадачило многих западных аналитиков, что свидетельствует скорее об их близорукости.

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Фокус перевел новый текст Максимилиана К. Бремера и Келли А. Гриеко, посвященный роли ПВО в современной войне.

Отрицание отрицания: почему успехи ПВО Украины должны встревожить Запад

Западные военно-воздушные силы все еще следуют по пути, который указали итальянский генерал Джулио Дуэ, бригадный генерал ВВС армии США Билли Митчелл и маршал авиации Королевских ВВС Хью Тренчард. Эти отцы-основатели теории воздушной мощи выступали за победу и сохранение "контроля над небом", которое в современной доктрине известно как "превосходство в воздухе". Дуэ считал, что "господствовать в воздухе означает мешать врагу летать, сохраняя при этом возможность летать самому". Это понимание было основано на популярной концепции Альфреда Тайера Мэхэна о господстве над морем, где конечной целью является поиск и уничтожение флота противника в решающем сражении.

Столетие спустя это видение по-прежнему прочно укоренено в доктрине и этике западных военно-воздушных сил. Но воздушная война в Украине, где ни одна из сторон полностью не контролирует небо, говорит о том, что препятствование господству в воздухе иногда является более разумной оперативной целью, чем попытка его завоевания.

Руководители ВВС США и аналитики обороны признают, что Соединенные Штаты больше не могут принимать господство в воздухе как нечто само собой разумеющееся. Но их решения сводятся к поиску технологической альтернативы, которая так или иначе сможет его гарантировать. Война в Украине показывает, что вместо этого ВВС должны сосредоточиться на закрытии неба для противника.

[ + – ] Дуэ считал, что "господствовать в воздухе означает мешать врагу летать, сохраняя при этом возможность летать самому"

Переосмысление Корбетта как теоретика воздушной мощи

Пересматривая подход США к воздушной мощи, экспертам стоит обратиться к современнику Мэхэна, британскому военно-морскому теоретику сэру Джулиану Корбетту. Он скептически относился к полному господству над морем, утверждая, что "наиболее распространенная ситуация в морской войне – это ситуация, когда ни одна из сторон не обладает господством". Корбетт выступал за относительную, а не абсолютную трактовку господства над морем, призывая к "рабочему превосходству", ограниченному во времени или пространстве – то есть контролю над морем в современном понимании.

Аналогичным образом, абсолютное господство в небе, к которому призывал Дуэ, остается желательным, но воздушные силы могут обойтись более ограниченным контролем воздушного пространства или временным и локализованным превосходством в воздухе.

По мнению Корбетта, следствием контроля над морем становится закрытое море. Если военно-морской флот недостаточно силен, чтобы получить в свое распоряжение все море, он все равно может попытаться ограничить или лишить другую сторону возможности использовать морское пространство.

Корбетт называл эту концепцию "оспариванием господства", предлагая два основных метода: "активный флот" и "мелкие контратаки".

При активной обороне небольшой флот может избежать сражения, при этом оставаясь инициативным и маневренным. "Идея заключается в том, чтобы оспаривать господство, преследуя противника в любом месте и в любой [подходящий] момент… и мешать противнику осуществлять господство, постоянно отвлекая его внимание". Кроме того, небольшой флот может проводить незначительные контратаки или удары, чтобы попытаться вывести из строя незащищенные корабли.

Концепция Корбетта на практике: мастер-класс Украины

Стратегия Корбетта применима и для авиации. Чтобы поддерживать свою ПВО в активном состоянии, Украина использует мобильность и рассредоточение. Благодаря мобильным зенитно-ракетных комплексов советского производства времен холодной войны украинские защитники на земле держат российские самолеты на расстоянии и под постоянной угрозой. Для этого они используют системы большой дальности С-300, средней дальности ЗРК "Бук" и малой дальности ЗРК "Оса". Прибегая к рассредоточению и мобильности, как советовал Корбетт, украинские защитники применяют тактику "стреляй и убегай", выпуская свои ракеты и быстро удаляясь от места запуска.

"Украинцы очень ловко используют ПВО как ближнего, так и дальнего радиуса действия, – заключил высокопоставленный представитель Пентагона. – Они доказали, что очень эффективно перемещают эти средства, чтобы защитить их".

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Зенитно-ракетные комплексы Украины, установленные на гусеничных машинах, являются легко ускользающими целями. Учитывая опасность полетов над Украиной, Россия в основном использует датчики дальнего действия для поиска радиолокационных целей, а это увеличивает время, необходимое для поражения мобильных систем Украины. После обстрела обороняющаяся сторона может выключить радар, собраться и спрятаться на местности – в лесах, зданиях и т.д. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году коалиция во главе с США охотилась за иракскими ракетами Scud, установленными на грузовиках. Но даже обладая господством в воздухе, она так и не добилась ни одного подтвержденного поражения. В небе над Украиной российские самолеты становятся не только охотниками, но и жертвами, что еще больше усложняет их задачи.

Между российскими самолетами и украинскими ПВО идет жестокая игра в "кошки-мышки". Разведывательный сайт Oryx сообщает, что с начала войны было уничтожено 96 российских летательных аппаратов, включая по меньшей мере девять Су-34 и один Су-35 – аналоги американских F-15.

Украина начала войну с 250 пусковых установок С-300, но 11 недель спустя россиянам удалось вывести из строя только 24 из них, как подтверждает Oryx с помощью фотографий и видео.

Учитывая, насколько осторожно украинские официальные лица делятся информацией о своих потерях, сложно делать выводы на основе нашей ограниченной информации. Тем не менее, доступные цифры подтверждают, что россиянам удалось уничтожить лишь небольшую и не столь важную часть ПВО. Лучшее тому доказательство – поведение самой России. Как заявил высокопоставленный представитель Пентагона: "Одна из причин, по которой мы знаем… [что ПВО Украины] работает, в том, что мы продолжаем наблюдать, как русские вообще опасаются заходить в воздушное пространство Украины, а если и заходят, то ненадолго… Я думаю… это говорит о многом…".

В редких случаях, когда российские самолеты и бомбардировщики залетают в воздушное пространство Украины, они обычно летят низко над землей, чтобы избежать обнаружения радарами. Но решение одной проблемы создает другую – такая тактика приводит российские самолеты в зону досягаемости зенитной артиллерии Украины и тысяч переносных зенитных ракетных комплексов, включая американские "Стингеры". Украинские защитники пользуются своими преимуществами – в частности, хорошим знанием местности.

"Мы спрятаны на знакомой местности, а он открыт на незнакомой, – писал Корбетт. – Мы можем расставлять ловушки и готовить сюрпризы, контратакуя, когда он наиболее уязвим".

[ + – ] Между российскими самолетами и украинскими ПВО идет жестокая игра в "кошки-мышки" Фото: АрміяInform

Украина описывает свою стратегию ПВО именно в таких терминах – заманивание российских самолетов в ловушки украинской ПВО.

"Украина эффективно действует в небе, потому что мы действуем на своей земле, – заявил Юрий Игнат, пресс-секретарь украинских ВВС. – Враг, влетающий в наше воздушное пространство, попадает в зону действия наших систем ПВО".

Даже если Украина не может обеспечить себе господство в воздухе, она не дает его достичь и русским. Пока Украина будет поддерживать противовоздушную оборону, она будет постоянно отвлекать внимание России – одной только угрозы наведения на цель и нанесения ударов достаточно, чтобы лишить российские самолеты возможности использовать воздушное пространство.

Новая эра воздушной войны. Почему успехи ПВО Украины важны для анализа

В этом отношении воздушная война в Украине представляет собой скорее правило, чем исключение. Она дает возможность заглянуть в будущее воздушной войны, в которой средние государства, не говоря уже о великих державах, будут все чаще контролировать и закрывать небо для американских и других западных ВВС.

Глобальное распространение современных, высокомобильных зенитных ракет большой дальности, переносных зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов скрытного базирования – наряду с продолжающимся развитием сетевых беспилотных систем, робототехники двойного назначения, сенсоров и современных материалов – приводит к тому, что возможности, необходимые для оспаривания контроля над воздушным пространством, оказываются в руках все большего числа противников.

Например, Иран успешно использовал боевые дроны, крылатые ракеты наземного базирования и высокоточные баллистические ракеты малой дальности против ИГИЛ в Сирии, нефтяных объектов Саудовской Аравии и авиабазы США в Ираке. Аналогичным образом, в нагорно-карабахском конфликте Азербайджан комбинировал боевые дроны с барражирующими боеприпасами и высокоточной артиллерией для блокирования армянских сил и даже использовал баллистическую ракету LORA израильского производства для поражения моста, соединяющего Армению с Карабахом.

Малые и средние государства, наблюдающие за этими событиями, наверняка обратили внимание на эти возможности и не упустят шанса также обзавестись ими. Все это ведет нас в эпоху роботизированных военно-воздушных сил с возможностями нанесения точных ударов – эффективных и при этом менее дорогостоящих, чем традиционные пилотируемые боевые самолеты.

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В прошлом финансовые, организационные, технологические и научные препятствия ограничивали развитие и применение авиации крупными державами. Однако сегодня демократизация технологий – снижение стоимости вычислительных мощностей и глобальное распространение Интернета, а также двойное назначение многих старых и новых технологий – делает дешевые, но эффективные роботизированные воздушные силы доступными для очень широкого круга государств.

К сожалению, Запад оказался по другую сторону прогресса, развивая дорогостоящие и высокотехнологичные истребители нового поколения и стелс-бомбардировщики для нанесения ударов вглубь территории противника. Стратегия "пристрелить лучника" в стиле Дуэ не выдержала испытания временем.

Следующие поколения американских военных самолетов в среднем обходятся в два с половиной раза дороже, чем предшественники. F-22 Raptor стоит около 250 миллионов долларов за штуку, что намного больше, чем предыдущий F-15 Eagle стоимостью 65 миллионов долларов: подорожание составило почти 400%.

В результате американские военные самолеты стали более мощными, но общий размер флота уменьшился. Почти четыре десятилетия назад Норман Огастин, бывший заместитель министра армии, язвительно заметил: "В 2054 году всего оборонного бюджета хватит на один-единственный самолет. Этот самолет будет использоваться ВВС и ВМС по три с половиной в неделю, за исключением високосного года, когда он будет предоставлен в распоряжение морской пехоты на один дополнительный день".

В конфликте великих держав Соединенным Штатам не хватит превосходства в количестве (массе) самолетов, чтобы выиграть долгую и разрушительную войну на истощение.

В поисках новой парадигмы

Как отметил Томас Кун в своей классической работе "Структура научных революций", по мере изменения мира существующая парадигма – или набор основополагающих убеждений – может перестать соответствовать наблюдаемой реальности. Когда это происходит, под вопросом оказывается сама парадигма, и необходимо создать ей альтернативу. Западная парадигма воздушной мощи с ее абсолютным требованием контролировать воздушное пространство с помощью пилотируемых самолетов больше не соответствует действительности. ВВС США должны срочно отреагировать на смену парадигмы.

Конечно, высшее руководство ВВС уже много лет предупреждает, что неоспоримое господство в небе, которым Соединенные Штаты наслаждались в эпоху своего превосходства, подходит к концу.

"Меня очень тревожит идея полного и постоянного господства в воздухе, – сказал недавно генерал-лейтенант С. Клинтон Хинот, заместитель начальника штаба по стратегии, интеграции и соответствию требованиям. – Я не считаю [это] необходимостью, к которой стоит стремиться". Признавая, что господство в воздухе больше недостижимо в крупномасштабных боях, ВВС вместо этого стремятся к "временным окнам превосходства", или воздушному эквиваленту временного и локального корбеттовского контроля над морем.

[ + – ] F-22 Raptor стоит около 250 миллионов долларов за штуку, что намного больше, чем предыдущий F-15 Eagle стоимостью 65 миллионов долларов: подорожание составило почти 400%

Для достижения этой цели ВВС хотят увеличить инвестиции в программу истребителей следующего поколения Air Dominance – интегрированную систему пилотируемых самолетов, беспилотников и других передовых возможностей. Каждый пилотируемый самолет шестого поколения будет стоить "несколько" сотен миллионов долларов. Целью программы является способность проникать через передовые системы противовоздушной обороны противника и наносить удары по воздушным и наземным целям в глубине вражеской территории для достижения господства в воздухе и облегчения непосредственной воздушной поддержки наземных сил. Конечно, Корбетт никогда бы не посоветовал использовать небольшой, дорогой и высокотехнологичный флот для противодействия превосходящей массе противника. Проще говоря, ВВС до сих пор не полностью усвоили учение Корбетта.

Существующие оперативные концепции ВВС и приоритеты закупок также упускают из виду то, как закрытие воздушного пространства может дополнить контроль над ним. Хинот определяет задачу ВВС так: "Мы прорвемся в эти спорные зоны и создадим эффект господства в воздухе".

Но проникновение в оспариваемое воздушное пространство – это только часть задачи, и, возможно, даже не самая важная. Другая задача – лишить противника аналогичных преимуществ. Как утверждают Гарри Халем и Эйк Фрейманн, "без контроля над воздушным пространством … Китай будет неспособен осуществить практически любой агрессивный план против Тайваня".

Вместо того чтобы близоруко стремиться прорвать "пузырь" вражеской системы A2/AD, ВВС лучше использовать преимущество обороняющейся стороны в небе. Приняв стратегию закрытого неба, ВВС должны стремиться к тому, чтобы затруднить и удорожить для Китая или России быстрый захват территории. Это требует изменения парадигмы мышления американских ВВС.

Меняться или проиграть

ВВС США должны смириться с этим изменением парадигмы, приняв две идеи.

Во-первых, стоит "открыть диафрагму" стратегии и доктрины воздушных сил, чтобы адекватно отреагировать на распространение роботизированных воздушных сил и возможностей нанесения точных ударов. ВВС должны поставить задачу "закрытого неба" в один ряд с задачей господства в воздухе. Для этого потребуется ускорить переход к беспилотным и автономным системам и тактике "роя" с тысячами дешевых маленьких беспилотников.

Пришло время отказаться от немногочисленных и совершенных высококлассных истребителей и бомбардировщиков, которым ВВС по-прежнему отдают предпочтение. Таким образом, стратегия закрытого неба потребует масштабных изменений в ВВС, которые остаются верными культуре пилотов-истребителей и представлению о пилотируемых самолетах как основе любой операции.

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Вместо небольшого количества больших, изысканных и труднозаменяемых пилотируемых платформ, стратегия закрытого неба требует сочетания пилотируемых самолетов и большого количества меньших, более дешевых, беспилотных самолетов и ракет.

Закрытие воздушного пространства предполагает использование достаточно большого количества небольших, дешевых и распределенных вооружений, способных выдержать первые воздушные и ракетные удары противника и сохранить воздушное пространство под контролем. Возвращение количественных показателей станет возможным благодаря тому, что беспилотные системы стоят в разы меньше пилотируемых самолетов, а современное производство еще больше снизит стоимость и скорость их изготовления.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл уже признал эту реальность, заявив: "Чтобы получить достаточно массовые ВВС, мы должны внедрить некоторые дешевые платформы". Он предлагает объединить недорогие беспилотные платформы с более дорогими пилотируемыми самолетами, а также поручить одному пилоту управлять несколькими беспилотниками. Теперь ВВС США необходимо сделать следующий шаг, доверив беспилотным системам задания, выходящими за рамки роли верных помощников высококлассных пилотируемых самолетов.

[ + – ] Теперь ВВС США необходимо сделать следующий шаг, доверив беспилотным системам задания, выходящими за рамки роли верных помощников высококлассных пилотируемых самолетов Фото: Daily Sabah

Наконец, принятие новой парадигмы требует пересмотра Ки-уэстского соглашения о роли и миссии ВВС. В частности, нужно пересмотреть, какие виды войск должны нести ответственность за противовоздушную оборону, а также владеть ракетами Patriot и Terminal High Altitude Area Defense.

Отчасти причина, по которой ВВС продолжают отдавать приоритет превосходству в воздухе и наступательным ударным миссиям, заключается в бюрократии, ведь основную ответственность за противовоздушную оборону несут другие виды войск. Учитывая ключевую роль противовоздушной обороны и закрытия воздушного пространства, ВВС должны сосредоточиться на защите наземных сил, а не на закрытии неба. Альтернатива заключается в том, чтобы ВВС продолжали приобретать немногочисленные и высокотехнологичные средства для проведения миссий в глубине территории противника, не обращая внимания на показатели стоимости и эффективности.

Как бы кому ни хотелось остаться верным парадигме Дуэ, будущее воздушных войн – это закрытое небо.

Об авторах

Максимилиан К. Бремер – полковник ВВС США, директор отдела специальных программ Транспортного командования ВВС США.

Келли А. Гриеко – старший научный сотрудник-резидент New American Engagement Initiative. Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета.