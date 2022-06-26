Сеть американских "коммандос" помогает ВСУ уничтожать войска РФ, – The New York Times

По данным журналистов, украинские военные работают вместе с силами спецназначения стран НАТО. Иностранные специалисты предоставляют разведданные из штабов по шифрованной связи.

Украинским военным в борьбе с российскими оккупантами помогает скрытая "сеть коммандос и шпионов" США и их союзников. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников из США и стран Европы.

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"Способность страны противостоять натиску РФ больше, чем когда-либо зависит от помощи сети коммандос, спешащих предоставить оружие, разведданные и обучение военных", – отметили авторы материала.

Основная часть работы, по сведениям источников газеты, ведется за пределами Украины – на военных базах в Германии, Франции и Великобритании. В Киеве работают сотрудники ЦРУ, они собирают разведданные и делятся ими с украинскими властями.

[ + – ] ЦРУ собирают разведданные в Киеве

"Коммандос" консультируют ВСУ из штабов

Соединенные Штаты отозвали 150 военных инструкторов до начала полномасштабной войны 24 феврале. Некоторые части союзников либо остались, либо въезжали и выезжали из страны, обучая и консультируя украинские войска, а также обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другую помощь", сказали 3 американских чиновника.

Кроме американцев, в Украине работали силы специального назначения из других стран НАТО – Великобритании, Франции, Канады и Литвы, сообщила NYT.

Западные чиновники говорят, что "коммандос" не находятся на передовой, а консультируют украинских военных удаленно из штабов по шифрованной связи.

[ + – ] Перед войной ВСУ обучала 10-я группа армейского спецназа

Разведданные, полученные со спутников, ВСУ получают на планшетах, в которых есть приложение для картографирования поля боя. Благодаря программе можно обнаружить цели и уничтожить скопления российских войск, добавили авторы.

Вскоре после начала полномасштабной войны, 10-я группа армейского спецназа, которая перед войной обучала ВСУ на полигоне на западе страны, незаметно создала в Германии коалиционную группу планирования для координации военной помощи украинским спецназовцам. Как говорят собеседники, теперь эта ячейка выросла до 20 стран.

Напомним, что расследователи Bellingcat недавно рассказали, как США за несколько месяцев узнали о начале военного вторжения РФ в Украину. Информацией об этом обладал агент разведки США в Кремле, высокопоставленный чиновник из окружения президента России Владимира Путина.

Фокус уже писал о планах России захватить Киев за 12 часов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что об этом говорилось в документах, найденных у погибшего в Киевской области российского офицера.