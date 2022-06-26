Мережа американських "командос" допомагає ЗСУ знищувати війська РФ, – The New York Times

За даними журналістів, українські військові працюють разом із силами спецпризначення країн НАТО. Іноземні фахівці надають розвіддані зі штабів за допомогою шифрованого зв'язку.

Українським військовим у боротьбі з російськими окупантами допомагає прихована "мережа командос і шпигунів" США та їхніх союзників. Про це пише американська газета The New York Times (NYT) із посиланням на чиновників із США та країн Європи.

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"Здатність країни протистояти тиску РФ більше, ніж будь-коли залежить від допомоги мережі командос, які поспішають надати зброю, розвіддані та навчання військових", — зазначили автори матеріалу.

Основна частина роботи, за інформацією джерел газети, ведеться за межами України — на військових базах у Німеччині, Франції та Великій Британії. У Києві працюють співробітники ЦРУ, вони збирають розвіддані та діляться ними з українською владою.

[ + – ] ЦРУ збирають розвіддані в Києві

"Командос" консультують ЗСУ зі штабів

Сполучені Штати відкликали 150 військових інструкторів до початку повномасштабної війни 24 лютого. Деякі частини союзників або залишилися, або в'їжджали та виїжджали з країни, навчаючи та консультуючи українські війська, а також забезпечуючи наземний канал для постачання зброї та іншу допомогу", сказали 3 американські чиновники.

Окрім американців, в Україні працювали сили спеціального призначення з інших країн НАТО — Великої Британії, Франції, Канади та Литви, повідомила NYT.

Західні чиновники кажуть, що "командос" не перебувають на передовій, а консультують українських військових віддалено зі штабів за допомогою шифрованого зв'язку.

[ + – ] Перед війною ЗСУ навчала 10-та група армійського спецназу

Розвіддані, отримані із супутників, ЗСУ отримують на планшетах, у яких є програма для картографування поля бою. Завдяки програмі можна зафіксувати цілі та знищити скупчення російських військ, додали автори.

Незабаром після початку повномасштабної війни 10-та група армійського спецназу, яка перед війною навчала ЗСУ на полігоні на заході країни, непомітно створила в Німеччині коаліційну групу планування для координації військової допомоги українським спецназівцям. Як кажуть співрозмовники, тепер цей осередок виріс до 20 країн.

Нагадаємо, що розслідувачі Bellingcat нещодавно розповіли, як США за кілька місяців дізналися про початок військового вторгнення РФ до України. Інформацією про це володів агент розвідки США в Кремлі, високопосадовець з оточення президента Росії Володимира Путіна.

Фокус уже писав про плани Росії захопити Київ за 12 годин. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що про це йшлося у документах, знайдених у загиблого у Київській області російського офіцера.