В оккупированном Энергодаре военные РФ похищают мирных жителей ради денег, — мэр

По словам Дмитрия Орлова, ВС РФ решили похищать людей не только для "политических" целей, но и для того, чтобы требовать за них выкуп. Стандартная цена за выход из плена — 50 тыс. грн.

В оккупированном Энергодаре Запорожской области и прилегающим к нему селам российские военные решили организовать "бизнес" и похищают мирных жителей не только для "политических" целей, но и для того, чтобы потом требовать за них выкуп. Сейчас в плену находятся сотни людей, многие из них являются работниками Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

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Он рассказал, что людей пытают током, бьют, удерживая их неделями, а некоторых — месяцами.

"Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности, участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников". Рашистам на самом деле все равно, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто повод", — рассказал Орлов.

По словам мэра, стандартная цена за выкуп жителей города из плена российские военные просят 50 тыс. грн. Эти деньги требуют от самих пленных или же от их родственников. Кроме того, ситуация в Энергодаре за последние две недели только обострилась.

"Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей. "Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют оккупанты на своих телевизионных и Telegram-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", — заявил он.

Напомним, 22 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что в городе ВС РФ массово похищают людей. По его словам, место пребывания части из них неизвестно. Кроме того, остальные находятся в очень тяжелых условиях содержания.

Ранее, 11 июня СМИ сообщали, что партизаны ликвидировали двух военных РФ в Энергодаре. По информации журналистов, оккупантов устранили, когда они патрулировали город. Это уже не первый случай "пропажи" оккупантов в Энергодаре.