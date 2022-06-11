"Должны ходить и оглядываться": партизаны ликвидировали двух военных РФ в Энергодаре

По информации СМИ, оккупантов устранили, когда они патрулировали город. Это уже не первый случай "пропажи" оккупантов в Энергодаре.

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Партизаны ликвидировали двух российских военных в оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Об этом представители подпольного движения рассказали сайту "Телеграф".

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"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончили службу в армии оккупанта. После освобождения их может найдут, а может и нет", — рассказали партизаны.

Подробностей о том где и как именно произошло устранение вражеских патрульных они не стали разглашать, однако источники уверяют, что такое в Энергодаре военных устраняют не впервые. После того, как несколько российских солдат бесследного пропали, оккупанты усилили контроль за людьми на улицах городах.

Никаких деталей о том, где именно произошла ликвидация российских оккупантов, ребята не сообщили, однако в достоверности этой информации сомневаться не приходится. Источники отмечают, что это не первый подобный случай в Энергодаре. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.

"Они должны ходить и оглядываться. А лучше вообще бояться на улицу выйти", — прокомментировал "Телеграфу" один из офицеров ГУР Минобороны на условиях анонимности.

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Ранее появилась информация о том, что партизаны убили высокопоставленных российских военных в Мелитополе. Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, из-за этого оккупационные войска в мае усиленно проверяли частный транспорт.

В мае украинские партизаны повредили российский бронепоезд в Мелитопольском районе. Диверсанты не дают оккупантам ни одного дня, чтобы расслабиться.

Фокус писал, как партизанское движение вредит ВС РФ на оккупированных территориях. По всей Украине существует сеть ячеек с оружием и убежищами, которыми партизаны пользуются для нанесения ущерба противнику. Город Мелитополь стал негласной столицей подпольного двжиения, ведь именно там расположен крупный железнодорожный узел, необходимый россиянам для поставок грузов из Крыма.