"Мають ходити і оглядатися": партизани ліквідували двох військових РФ в Енергодарі

За інформацією ЗМІ, окупантів усунули, коли вони патрулювали місто. Це вже не перший випадок "зникнення" окупантів в Енергодарі.

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Партизани ліквідували двох російських військових в окупованому місті Енергодар Запорізької області. Про це представники підпільного руху розповіли сайту "Телеграф".

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"Вночі парочка орків із патруля достроково закінчили службу в армії окупанта. Після звільнення їх може знайдуть, а може й ні", — розповіли партизани.

Подробиць про те, де і як саме відбулося усунення ворожих патрульних, вони не стали розголошувати, проте джерела запевняють, що так в Енергодарі військових усувають не вперше. Після того, як кілька російських солдатів безслідного зникли, окупанти посилили контроль над людьми на вулицях містах.

Жодних деталей про те, де саме відбулася ліквідація російських окупантів, хлопці не повідомили, однак у достовірності цієї інформації сумніватися не доводиться. Джерела зазначають, що це не перший подібний випадок в Енергодарі. Після останніх таємних "зникнень" патрулів російські військові посилили контроль за ситуацією на вулицях.

"Вони повинні ходити і оглядатися. А краще взагалі боятися вийти на вулицю", — прокоментував "Телеграфу" один з офіцерів ГУР Міноборони на умовах анонімності.

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Раніше з'явилася інформація про те, що партизани вбили високопоставлених російських військових у Мелітополі. Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, через це окупаційні війська у травні посилено перевіряли приватний транспорт.

У травні українські партизани пошкодили російський бронепотяг у Мелітопольському районі. Диверсанти не дають окупантам жодного дня, щоб розслабитись.

Фокус писав, як партизанський рух шкодить ЗС РФ на окупованих територіях. По всій Україні існує мережа осередків зі зброєю та прихистками, якими партизани користуються для заподіяння шкоди супротивникові. Місто Мелітополь стало негласною столицею підпільного руху, адже саме там розташований великий залізничний вузол, необхідний росіянам для постачання вантажів із Криму.