В окупованому Енергодарі військові РФ викрадають мирних жителів заради грошей, — мер

За словами Дмитра Орлова, ЗС РФ вирішили викрадати людей не лише для "політичних" цілей, а й для того, щоб вимагати за них викупу. Стандартна ціна за вихід із полону — 50 тис. грн.

В окупованому Енергодарі Запорізької області та прилеглим до нього селам російські військові вирішили організувати "бізнес" та викрадають мирних жителів не лише для "політичних" цілей, а й для того, щоб потім вимагати за них викуп. Наразі в полоні перебувають сотні людей, багато з них є працівниками Запорізької АЕС. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

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Він розповів, що людей катують струмом, б'ють, утримуючи їх тижнями, а деяких — місяцями.

"Вимагають признаватись у "протиправній діяльності", зокрема, участі в самообороні міста, приховуванні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників". Рашистам насправді все одно, яку позицію займає ув'язнена людина, ким працює і чи взагалі брав участь у самообороні" Енергодара. Це просто привід", — розповів Орлов.

За словами мера, стандартна ціна за викуп мешканців міста з полону російські військові просять 50 тис. грн. Ці гроші вимагають від самих полонених або від їхніх родичів. Крім того, ситуація в Енергодарі за останні два тижні лише загострилася.

"Щодня ми отримуємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей. "Російський світ" зовсім не відповідає тій картинці, яку малюють окупанти на своїх телевізійних та Telegram-каналах. Вони принесли в місто енергетиків лише тортури та суцільний терор", — заявив він.

Нагадаємо, 22 червня мер Енергодару Дмитро Орлов розповів, що в місті ЗС РФ масово викрадають людей. За його словами, місце перебування частини з них невідоме. Крім того, інші перебувають у дуже тяжких умовах утримання.

Раніше, 11 червня, ЗМІ повідомляли, що партизани ліквідували двох військових РФ в Енергодарі. За інформацією журналістів, окупантів усунули, коли вони патрулювали місто. Це вже не перший випадок "зникнення" окупантів в Енергодарі.