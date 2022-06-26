"Критический момент": Макрон и Джонсон заявили о возможности переломить ход войны в Украине

Британский премьер считает, что любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут только к длительной нестабильности и дадут Путину разрешение на постоянное манипулирование как суверенными государствами, так и мировыми рынками навсегда.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 обсудили войну в Украине. В ходе разговора лидеры двух стран пришли к тому, что сейчас настал критический момент вторжения России на украинскую территории и что сейчас возможно переломить ход войны. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Джонсон и Макрон подчеркнули необходимость поддержки Украины, чтобы укрепить ее позиции как на фронте, так и на будущих мирных переговорах. Однако британский премьер считает, что любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут только к длительной нестабильности и дадут президенту России Владимиру Путину разрешение на постоянное манипулирование как суверенными государствами, так и мировыми рынками навсегда.

Напомним, 26 июня представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что 50 стран мира предоставляют Украине столько оружия, сколько они могут. По его словам, США продолжат выяснять потребности украинской армии и искать необходимое вооружение в странах, поддержавших Украину в Рамштайне.

Ранее, 18 июня лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что мирные переговоры между Россией и Украиной по окончанию войны могут возобновиться уже в конце лета. По его словам, сейчас украинская армия планирует проводить контрнаступления, чтобы укрепить позиции за столом переговоров.