50 стран предоставляют Украине столько оружия, сколько могут — Пентагон

В Минобороны США обещают, что США продолжат выяснять потребности украинской армии и искать необходимое вооружение в странах, поддержавших Украину в Рамштайне.

Накануне саммита стран НАТО пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина сейчас имеет беспрецедентный уровень мировой поддержки. Однако каждая из 50 стран, которая согласилась оказывать военную помощь украинцам, должна самостоятельно принимать решение об уровне поддержки, так как у нее есть собственные потребности в сфере национальной безопасности.

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"Они делают, что могут. Впечатляюще видеть, как много стран готовы отказаться от своих собственных запасов или даже заключить контракт на дополнительные системы", — сказал Кирби.

По его словам, в первые дни после нового российского вторжения акцент был на том, чтобы поставлять Украине вооружение советского образца, которое до сих пор использует ВСУ. Но война затянулась, поэтому все чаще идет речь о поставках дальнобойных артиллерийских систем на Донбасс.

"Соединенные Штаты были готовы активизировать свои действия и предоставить Украине западные или американские системы, чтобы позволить им действовать на Донбассе, — сказал пресс-секретарь Минобороны. — Но для этого нужно немного потренироваться, верно? Это означает, что с поля боя нужно вывести часть украинских солдат".

По словам Джона Кирби, чтобы от этого не пострадала обороноспособность Украины, необходимо убедиться в соблюдении правильного баланса. Украинцы должны получать вооружение, которое они привыкли использовать, и нужные фронту новые системы без снижения боевой готовности ВСУ оказывать отпор россиянам.

"Мы впечатлены, мы благодарны, мы удовлетворены тем, что страны во всем мире предоставляют Украине столько оружия, сколько могут", — сказал Кирби.

Он заверил, что обсуждение с союзниками вопросов помощи украинцам не намерены прекращать, и пообещал по-прежнему выяснять насущные потребности украинской армии.

Напомним, выступая после заседания министров обороны 50 стран в формате "Рамштайн-3", министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что новые поставки ВСУ артиллерийских и ракетных системы большой дальности вскоре позволят ВСУ добиться "значительного прогресса на востоке страны". В частности, Великобритания намерена передать Украине более 20 самоходных артиллерийских установок М109. Также страна получит значительное количество противокорабельных ракет для защиты от российского военного флота.

Накануне этой встречи советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал количество оружия, необходимого для достижения паритета с РФ.

Также на днях стало известно, что к середине июля в Украину прибудет новая партия РСЗО HIMARS.