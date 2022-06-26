50 країн надають Україні стільки зброї, скільки можуть, — Пентагон

У Міноборони США обіцяють, що США продовжать з'ясовувати потреби української армії та шукати необхідне озброєння у країнах, які підтримали Україну в Рамштайні.

Напередодні саміту країн НАТО прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна зараз має безпрецедентний рівень світової підтримки. Проте кожна з 50 країн, яка погодилася надавати військову допомогу українцям, має самостійно приймати рішення про рівень підтримки, оскільки має власні потреби у сфері національної безпеки.

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"Вони роблять, що можуть. Вражає бачити, як багато країн готові відмовитися від своїх власних запасів або навіть укласти контракт на додаткові системи", — сказав Кірбі.

За його словами, в перші дні після нового російського вторгнення акцент був на тому, щоб постачати Україні озброєння радянського зразка, яке досі використовують ЗСУ. Але війна затягнулася, тому все частіше йдеться про постачання далекобійних артилерійських систем на Донбас.

"Сполучені Штати були готові активізувати свої дії та надати Україні західні чи американські системи, щоб дозволити їм діяти на Донбасі, — сказав прессекретар Міноборони. — Але для цього потрібно трохи потренуватися, правильно? Це означає, що з поля бою потрібно вивести частину українських солдатів".

За словами Джона Кірбі, щоб від цього не постраждала обороноздатність України, необхідно переконатись у дотриманні правильного балансу. Українці мають отримувати озброєння, яке вони звикли використовувати, та потрібні фронту нові системи без зниження бойової готовності ЗСУ давати відсіч росіянам.

"Ми вражені, ми вдячні, ми задоволені тим, що країни в усьому світі надають Україні стільки зброї, скільки можуть", — сказав Кірбі.

Він запевнив, що обговорення із союзниками питань допомоги українцям не мають на меті припиняти, і пообіцяв, як і раніше, з'ясовувати нагальні потреби української армії.

Нагадаємо, виступаючи після засідання міністрів оборони 50 країн у форматі "Рамштайн-3", міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що нові поставки ЗСУ артилерійських та ракетних систем великої дальності незабаром дозволять ЗСУ добитися "значного прогресу на сході країни". Зокрема, Великобританія має на меті передати Україні понад 20 самохідних артилерійських установок М109. Також країна отримає значну кількість протикорабельних ракет для захисту російського військового флоту.

Напередодні цієї зустрічі радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав кількість зброї, необхідної для досягнення паритету з РФ.

Також на днях стало відомо, що до середини липня в Україну прибуде нова партія РСЗВ HIMARS.