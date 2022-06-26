"Критичний момент": Макрон та Джонсон заявили про можливість переломити хід війни в Україні

Британський прем'єр вважає, що будь-які спроби врегулювати конфлікт зараз призведуть лише до тривалої нестабільності та дадуть Путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними державами, так і світовими ринками назавжди.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон на саміті G7 обговорили війну в Україні. Під час розмови лідери двох країн дійшли того, що зараз настав критичний момент вторгнення Росії на українську територію і що зараз можна переламати хід війни. Про це повідомляють на сайті британського уряду.

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Джонсон і Макрон наголосили на необхідності підтримки України, щоб зміцнити її позиції як на фронті, так і на майбутніх мирних переговорах. Проте британський прем'єр вважає, що будь-які спроби врегулювати конфлікт зараз призведуть лише до тривалої нестабільності та дадуть президентові Росії Володимиру Путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними державами, так і світовими ринками назавжди.

Нагадаємо, 26 червня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що 50 країн світу надають Україні стільки зброї, скільки вони можуть. За його словами, США продовжать з'ясовувати потреби української армії та шукати необхідне озброєння у країнах, які підтримали Україну в Рамштайні.

Раніше, 18 червня лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що мирні переговори між Росією та Україною щодо закінчення війни можуть поновитися вже наприкінці літа. За його словами, зараз українська армія планує проводити контрнаступ, щоб зміцнити позиції за столом переговорів.