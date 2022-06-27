В Мариуполе под завалами нашли более сотни тел погибших от бомбардировок ВС РФ, — Андрющенко

По словам советника мэра, тела погибших до сих пор лежат под завалами, а доставать их оттуда и хоронить российские оккупанты не собираются.

В оккупированном Россией Мариуполе во время обследования зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы были найдены более сотни тел погибших. Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

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По его словам, тела до сих пор лежат под завалами, а доставать их оттуда и хоронить российские оккупанты не собираются.

"При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды обнаружены более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", — сказал он.

Андрющенко также рассказал, что в городе продолжается эксгумация: в приоритете дворы школ и детских садиков. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запахов, однако во дворах и на улицах обработка не проводится.

Напомним, 17 июня Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ежедневно 10-15 человек обращается с симптомами холеры. По его словам, оккупанты, в условиях возможной эпидемии не запретили продажу живой рыбы и не решили вопрос с питьевой водой.

16 июня советник мэра рассказал, что в городе растет число новых импровизированных могил. После эксгумации они сразу же пополняются новыми жертвами российских войск. Кроме того, ВС РФ сносят жилые дома, чтобы скрыть число погибших и уничтожить доказательства военных преступлений.