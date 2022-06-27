У Маріуполі під завалами знайшли понад сотню тіл загиблих від бомбардувань ЗС РФ, — Андрющенко

За словами радника мера, тіла загиблих досі лежать під завалами, а діставати їх звідти та ховати російські окупанти не збираються.

В окупованому Росією Маріуполі під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з потраплянням авіабомби знайдено понад сотню тіл загиблих. Про це розповів радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

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За його словами, тіла досі лежать під завалами, а діставати їх звідти та ховати російські окупанти не збираються.

"Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з влученням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", — сказав він.

Андрющенко також розповів, що в місті триває ексгумація: у пріоритеті двори шкіл та дитячих садків. Після ексгумації тут обробляють ями від запахів, проте у дворах та на вулицях обробка не проводиться.

Нагадаємо, 17 червня Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі щодня 10-15 людей звертається із симптомами холери. За його словами, окупанти, в умовах можливої епідемії, не заборонили продаж живої риби і не розв'язали питання з питною водою.

16 червня радник мера розповів, що в місті зростає кількість нових імпровізованих могил. Після ексгумації вони відразу поповнюються новими жертвами російських військ. Крім того, ЗС РФ зносять житлові будинки, щоб приховати кількість загиблих та знищити докази воєнних злочинів.