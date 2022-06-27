Россия обстреляла Славянск: есть убитые и раненые, – городская ВА

На данный момент точное количество погибших и раненых мирных жителей неизвестно.

ВС РФ в понедельник, 27 июня, обстреляли центральную часть города Славянск Донецкой области. Об этом в официальном телеграмм-канале сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

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"Утром от ракетного удара пострадали дома по улице Торской. Это практически центр города. Здесь нет военных объектов", – подчеркнул Лях. По его словам, жертв избежать не удалось. Есть убитые и раненые. Точные цифры Вадим Лях не назвал.

"Россия воюет с гражданским населением", — подчеркнул начальник городской военной администрации. Также он сообщил о том, что в ночь на 27 июня оккупанты обстреляли улицы Новый Быт и Барвинковскую. В этой связи глава громады в очередной раз призвал жителей Славянска уехать в безопасные регионы Украины.

"Эвакуация продолжается постоянно. Записаться на нее можно по телефонам "горячей линии" Славянской городской военной администрации", — напомнил Лях.

Ранее Фокус писал, что армия РФ пытается найти силы для наступления на Харьков и Славянск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, армия РФ пытается собрать силы для повторного штурма города. Зеленский также добавил, что именно для защиты людей и остановки врага Украине нужно современное оружие.

А несколько раньше, 14 июня, уже Генштаб докладывал о создании ВС РФ базы для наступления на Славянск. Оккупанты пытаются полностью взять под контроль населенный пункт Богородичное и создать плацдарм для наступления на город.