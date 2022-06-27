Росія обстріляла Слов'янськ: є вбиті та поранені, – міська ВА

Наразі точна кількість загиблих і поранених мирних жителів невідома.

ЗС РФ у понеділок, 27 червня, обстріляли центральну частину міста Слов'янськ Донецької області. Про це в офіційному телеграм-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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"Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вулиці Торській. Це практично центр міста. Тут немає військових об'єктів", – наголосив Лях. З його слів, жертв уникнути не вдалося. Є вбиті та поранені. Точних цифр Вадим Лях не назвав.

"Росія воює з цивільним населенням", — наголосив начальник міської військової адміністрації. Також він повідомив про те, що в ніч проти 27 червня окупанти обстріляли вулиці Новий Бит і Барвінківську. У зв'язку з цим голова громади вкотре закликав мешканців Слов'янська виїхати у безпечні регіони України.

"Евакуація триває постійно. Записатися на неї можна за телефонами "гарячої лінії" Слов'янської міської військової адміністрації", — нагадав Лях.

Раніше Фокус писав, що армія РФ намагається знайти сили для наступу на Харків і Слов'янськ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, армія РФ намагається зібрати сили для повторного штурму міста. Зеленський також додав, що саме для захисту людей і зупинки ворога Україні потрібна сучасна зброя.

А раніше, 14 червня, вже Генштаб доповідав про створення ЗС РФ бази для наступу на Слов'янськ. Окупанти намагаються повністю взяти під контроль населений пункт Богородичне та створити плацдарм для наступу на місто.