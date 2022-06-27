У российского военпрома проблемы из-за санкций. Какие отрасли пострадали больше всего
Предприятия оборонного комплекса страны-агрессора столкнулись с нехваткой комплектующих, закрытием рынков сбыта и сокращением экспорта. Сотрудников увольняют и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
Российская военная промышленность оказалась в затруднении из-за ряда международных санкций, под которые РФ попала, начав войну с Украиной. Больше всего пострадали предприятия, которые производили танки и патроны, говорится в материале "Сибирь. Реалии".
Так, страны Северной Америки отказались от покупки патронов производства Барнаульского завода. Поэтому руководство предприятия уволило 400 сотрудников.
Трудности настигли также "Уралвагонзавод" – единственный в России производитель танков. Ему не хватает комплектующих для выполнения государственных заказов. Сотрудников этого предприятия руководство отправило в неоплачиваемый отпуск.
Также РФ столкнулась с проблемами импорта. Россияне пытались договориться с Китаем о закупке необходимых комплектующих, но конкретного ответа не получили.
"КНР не пойдет на такой шаг, опасаясь санкций. Но, я думаю, китайцы не будут продавать России даже через какое-то левое "ИП", – прокомментировал ситуацию военный эксперт Ян Матвеев.
Напомним, Соединенные Штаты подготовили новые санкции против России за развязанную полномасштабную войну в Украине. Почти 500 российских чиновников ждут визовые ограничения, под санкции попадут и крупные оборонные предприятия.
А несколько раньше Фокус писал о новых санкциях Великобритании против России. Мероприятия будут касаться экспорта и передачи товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию.