У російського воєнпрому проблеми через санкції. Які галузі постраждали найбільше

Підприємства оборонного комплексу країни-агресора зіткнулися з нестачею комплектуючих, закриттям ринків збуту та скороченням експорту. Співробітників звільняють і відправляють у неоплачувані відпустки.

Російська військова промисловість опинилася в скруті через низку міжнародних санкцій, під які РФ потрапила, розпочавши війну з Україною. Найбільше постраждали підприємства, які виробляли танки та патрони, йдеться в матеріалі "Сибір. Реалії".

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Країни Північної Америки відмовилися від купівлі набоїв виробництва Барнаульського заводу. Тому керівництво підприємства звільнило 400 працівників.

Проблеми наздогнали також "Уралвагонзавод" — єдиний у Росії виробник танків. Йому не вистачає комплектуючих для виконання державних замовлень. Співробітників цього підприємства керівництво відправило в неоплачувану відпустку.

Також РФ зіткнулася з проблемами імпорту. Росіяни намагалися домовитися з Китаєм про закупівлю необхідних комплектуючих, але конкретної відповіді не отримали.

"КНР не піде на такий крок, побоюючись санкцій. Але, я думаю, китайці не продаватимуть Росії навіть через якесь ліве "ІП", — прокоментував ситуацію військовий експерт Ян Матвєєв.

Нагадаємо, Сполучені Штати підготували нові санкції проти Росії за розв'язання повномасштабної війни в Україні. Майже 500 російських чиновників чекають на візові обмеження, під санкції потраплять і великі оборонні підприємства.

А дещо раніше Фокус писав про нові санкції Великобританії проти Росії. Заходи стосуватимуться експорту й передачі товарів і технологій, що належать до хімічної та біологічної зброї.