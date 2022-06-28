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Авиация Украины совершила до 20 боевых вылетов для уничтожения личного состава РФ, — Генштаб

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Война Донбасс вторжение оккупанты авиаудары потери наступление штурм ВСУ
Украинская авиация за сутки совершила до 20 боевых вылетов

По данным военного командования, оккупанты в течение минувшего дня вели наступление на разных направлениях фронта, но были вынуждены отступить из-за потерь.

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ в течение суток нанесла авиаудары по месту скопления вражеского личного состава — на всех направлениях Су-25 и Су-24М совершили около 20 боевых выходов. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь проводит плановые учения с привлечением узлов связи пунктов управления. На Сиверском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии и РСЗО вели огонь по Покровке, Стариковому, Порозку и Верхней Пожне Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты осуществили авиаудар возле Яворского и из артиллерии открывали огонь по Харькову, Русской Лозовой, Старому Салтову, Победе, Чепилю и Миловой. Помимо этого, как информирует Генштаб, украинские военнослужащие успешно отразили штурмовые действия противника в районе Довгаловка – Залиман.

На Славянском направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в направлении Долгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Оккупанты пытались прорваться на участке фронта Долгенькое – Долина, но были вынуждены отступить из-за потерь и сопротивления ВСУ.

На Краматорском направлении активных действий ВС РФ не зафиксировано. Из ствольной артиллерии оккупанты стреляли по Маякам и Татьяновке. На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты из минометов, артиллерии и авиации обстреливали Николаевку и Яковлевку. Генштаб предупреждает, что захватчики ведут штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ. Помимо этого, ВС РФ пытаются установить контроль над трассой Лисичанск-Бахмут.

На Бахмутском направлении российские войска вели огонь из артиллерии по Константиновке, Белогоровке, Выемкам, Покровскому Бахмуту и Соледару. Также ВС РФ осуществляют штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, где боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны захватчиков не зафиксировано. В течение минувших суток были зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по Водяному, Авдеевке, Катериновке, Комару, Щербакам, Зеленому Гаю и Новоданиловке. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко. На участке фронта Егоровка – Павловка оккупанты пытались осуществить наступление, но были вынуждены отступить из-за потерь личного состава.

На Южнобужском направлении захватчики сосредоточили все силы на удержании позиций и отражении контрнаступления подразделений ВСУ. В течение суток ВС РФ осуществили авиаудар по Потемкиному.

Генштаб также информирует, что украинская авиация успешно уничтожала скопления личного состава российской армии — за сутки на всех направлениях штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

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Авиация ВСУ совершила до 20 боевых вылетов за сутки
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Авиация ВСУ совершила до 20 боевых вылетов за сутки

Напомним, издание Die Welt сообщало, что у ВС РФ нет сил и резервов для осуществления масштабного наступления в Украине.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ отбили штурм российской армии возле семи населенных пунктов.