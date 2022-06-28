Авіація України здійснила до 20 бойових вильотів для знищення особового складу РФ, — Генштаб

За даними військового командування, окупанти протягом минулого дня вели наступ на різних напрямках фронту, але були змушені відступити через втрати.

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ протягом доби завдала авіаударів за місцем скупчення ворожого особового складу — на всіх напрямках Су-25 та Су-24М здійснили близько 20 бойових виходів. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках Білорусь проводить планові навчання із залученням вузлів зв'язку пунктів управління. На Сіверському напрямку ЗС РФ зі ствольної артилерії та РСЗВ вели вогонь по Покровці, Старому, Порозку та Верхній Пожні Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти здійснили авіаудар біля Яворського та з артилерії відкривали вогонь по Харкову, Російській Лозовій, Старому Салтову, Перемозі, Чепілю та Міловому. Окрім цього, як інформує Генштаб, українські військовослужбовці успішно відбили штурмові дії супротивника в районі Довгалівка-Залиман.

На Слов'янському напрямі ЗС РФ ведуть штурмові дії в напрямку Довгенького-Долини та створює умови для наступу на Слов'янськ. Окупанти намагалися прорватися на ділянці фронту Довгеньке-Долина, але були змушені відступити через втрати і спротив ЗСУ.

На Краматорському напрямі активних дій ЗС РФ не зафіксовано. Зі ствольної артилерії окупанти стріляли по Маяках і Тетянівці. На Лисичанському напрямку з метою завдати шкоди окупанти з мінометів, артилерії та авіації обстрілювали Миколаївку та Яківлю. Генштаб попереджає, що загарбники ведуть штурмові дії в напрямку Вовчоярівка — південна околиця Лисичанського НПЗ. Окрім цього, ЗС РФ намагаються встановити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.

На Бахмутському напрямку російські війська вели вогонь з артилерії по Костянтинівці, Білогорівці, Виїмках, Покровському Бахмуту та Соледару. Також ЗС РФ здійснюють штурмові дії у напрямі Миронівка-Вуглегірська ТЕС, де бойові дії продовжуються.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій із боку загарбників не зафіксовано. Протягом минулої доби було зафіксовано обстріл зі ствольної та реактивної артилерії по Водяному, Авдіївці, Катеринівці, Комару, Щербаках, Зеленому Гаю та Новоданилівці. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Кам'янки, Авдіївки та Шевченка. На ділянці фронту Єгорівка-Павлівка окупанти намагалися здійснити наступ, але були змушені відступити через втрати особового складу.

На Південнобузькому напрямку загарбники зосередили всі сили на утриманні позицій і відбитті контрнаступу підрозділів ЗСУ. Протягом доби ЗС РФ здійснили авіаудар по Потьомкіному.

Генштаб також інформує, що українська авіація успішно знищувала скупчення особового складу російської армії — за добу на всіх напрямках штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

[ + – ] Авіація ЗСУ здійснила до 20 бойових вильотів за добу [ + – ] Авіація ЗСУ здійснила до 20 бойових вильотів за добу

Нагадаємо, видання Die Welt повідомляло, що в ЗС РФ немає сил і резервів для здійснення масштабного наступу в Україні.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ відбили штурм російської армії біля семи населених пунктів.