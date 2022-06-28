Украина вернула тела 46 павших военных, в том числе защитников "Азовстали"
По информации Минреинтеграции, операция по возвращению погибших украинских военнослужащих прошла в Запорожской области.
Украина вернула тела 64 павших украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как стало известно, очередная операция по возвращению погибших украинских военнослужащих прошла в Запорожской области.
"Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 — защитники "Азовстали", — рассказали в ведомстве.
Пресс-служба уточняет, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, назначенного на эту должность 21 мая. Он подчиняется вице-премьер-министру Украины — министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук. Также в операции были задействованы представители Главного управления разведки Минобороны Украины, Служба безопасности и Генштаб ВСУ.
Российские официальные ведомства эту информацию не комментировали.
Напомним, по состоянию на 14 июня Украине удалось вернуть 284 тела погибших на "Азовстали" военнослужащих. Тогда в министерстве реинтеграции подчеркнули, что процесс возвращения тел погибших украинских защитников не окончен и он продолжается в соответствии с Женевской конвенцией.
В начале месяца Украина и РФ также провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".