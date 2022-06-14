Украине передали еще 64 тела погибших защитников Мариуполя

Всего украинским властям по состоянию на 14 июня удалось вернуть 284 тела погибших на "Азовстали" военнослужащих.

Украине удалось вернуть тела еще 64 погибших военнослужащих, которые защищали Мариуполь в ходе полномасштабной войны против России. Об этом во вторник, 14 июня, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По данным представителей ведомства, обмен телами погибших военных для их захоронения произошел в Запорожской области. Соглашение об обмене было достигнуто в ходе переговоров, в которых участвовал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

Сама операция проводилась при сотрудничестве сразу нескольких структур — Минреинтеграции, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств.

В министерстве подчеркнули, что процесс возвращения тел погибших украинских защитников не окончен и он продолжается в соответствии с Женевской конвенцией.

Отметим, что в ходе предыдущего обмена 9 июня Украина получила 58 тел военнослужащих, находившихся на "Азовстали". Перед этим украинской стороне передали 162 тела. Таким образом всего по состоянию на сегодняшний день удалось вернуть 284 тела.

Тем временем выжившие на "Азовстали" украинские бойцы на данный момент удерживаются российскими силами на неподконтрольных Киеву территориях и в российских изоляторах.

По словам Натальи Зарицкая, супруги бойца полка "Азов", процесс обмена, в ходе которого будут освобождены украинские защитники "Азовстали", может длиться годами.