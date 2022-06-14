Україні передали ще 64 тіла загиблих захисників Маріуполя

Загалом українській владі станом на 14 червня вдалося повернути 284 тіла загиблих на "Азовсталі" військовослужбовців.

Україні вдалося повернути тіла ще 64 загиблих військовослужбовців, які захищали Маріуполь у процесі повномасштабної війни проти Росії. Про це у вівторок, 14 червня, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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За даними представників відомства, обмін тілами загиблих військових для їхнього поховання стався у Запорізькій області. Угоду про обмін було досягнуто під час переговорів, у яких брав участь уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

Сама операція проводилася за співпраці відразу кількох структур — Мінреінтеграції, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних сил України й інших силових відомств.

У міністерстві наголосили, що процес повернення тіл загиблих українських захисників не закінчено й він продовжується відповідно до Женевської конвенції.

Зазначимо, що під час попереднього обміну 9 червня Україна отримала 58 тіл військовослужбовців, які перебували на "Азовсталі". Перед цим українській стороні передали 162 тіла. Так, станом на сьогодні вдалося повернути 284 тіла.

Тим часом українські бійці, які вижили на "Азовсталі", наразі утримуються російськими силами на непідконтрольних Києву територіях і в російських ізоляторах.

За словами Наталії Зарицька, подружжя бійця полку "Азов", процес обміну, під час якого буде звільнено українських захисників "Азовсталі", може тривати роками.