Україна повернула тіла 46 полеглих військових, зокрема захисників "Азовсталі"

За інформацією Мінреінтеграції, операція щодо повернення загиблих українських військовослужбовців відбулася в Запорізькій області.

Україна повернула тіла 64 полеглих українських військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як стало відомо, чергова операція щодо повернення загиблих українських військовослужбовців відбулася в Запорізькій області.

"Україна повернула тіла 46 героїчних захисників для гідного їхнього поховання. З них 21 — захисники "Азовсталі", — розповіли у відомстві.

Пресслужба уточнює, що операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, призначеного на цю посаду 21 травня. Він підпорядковується віцепрем'єр-міністерці України – міністерці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук. Також в операції були задіяні представники Головного управління розвідки Міноборони України, Служба безпеки та Генштаб ЗСУ.

Російські офіційні відомства цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, станом на 14 червня Україні вдалося повернути 284 тіла загиблих на "Азовсталі" військовослужбовців. Тоді в міністерстві реінтеграції наголосили, що процес повернення тіл загиблих українських захисників не закінчено, і він продовжується відповідно до Женевської конвенції.

На початку місяця Україна та РФ також провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".