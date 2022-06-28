Последний форпост на Луганщине: Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске

По словам главы ОВА, тяжелые бои около города продолжаются с разных сторон. Российская армия стянула туда свой резерв, стараясь захватить населенный пункт как можно быстрее.

ВС РФ стремятся захватить Лисичанск как можно быстрее, для этого туда стягиваются российские резервы. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, комментируя ситуацию с обороной города.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"У нас, к сожалению, остался последний оплот области — это Лисичанск, и сейчас там идут с разных сторон тяжелые бои", — в частности, прокомментировал Гайдай.

По его словам, Россия кинула туда много военной техники и личного состава для того, чтобы занять город в максимально краткие сроки. При этом он отметил, что враг уже не называет конкретных сроков по захвату Лисичанска, так как практика показывает, что оккупационные войска не могут уложиться в спущенные командованием даты.

"Наша задача — выдержать максимально долго, отбить все атаки, все наступления", — продолжил Гайдай.

Тактика выжженной земли

Как уточняет Сергей Гайдай, РФ уже перешла к своей любимой тактике ведения войны — полное уничтожение населенного пункта.

Так, во время сегодняшнего обстрела Лисичанска погибло 8 людей, пришедших за водой, до 30 человек получили тяжелые ранения, многим пришлось ампутировать конечности. Обстрел проводился "Ураганом" с кассетными боеприпасами, уточнил глава ОВА.

По информации Гайдая, российская армия закидывает Лисичанск, особенно район РТИ, "лепестками" — маленькими противопехотными минами, запрещенными Женевской конвенцией.

"Они не всегда приводят к летальным последствиям, но у них такое действие, что они отрывают конечности", — рассказал региональный политик.

Кроме того, российские войска целенаправленно пытаются помешать ввозить в город гуманитарные грузы. Так, оккупанты обстреляли центр приемки гуманитарки, в результате был ранен водитель, однако обошлось без летальных жертв. Гайдай подчеркнул, что пока остается возможность доставлять некоторые грузы в город. Тем не менее, в течение двух последних дней отправить машину с гуманитаркой так и не получилось из-за массированных обстрелов.

Ранее Гайдай рассказал, что оккупанты продолжают штурмовать Лисичанск с южного и юго-западного направлений. По его словам, в городе продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом.

Напомним, 27 июня российские войска также нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. В результате удара 18 людей погибло. Еще 59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них госпитализировали. 39 людей пропали без вести.