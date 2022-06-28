Останній форпост на Луганщині: Гайдай розповів про ситуацію в Лисичанську

За словами голови ОВА, важкі бої біля міста тривають із різних боків. Російська армія стягнула туди свій резерв, намагаючись захопити населений пункт якнайшвидше.

ЗС РФ прагнуть захопити Лисичанськ якнайшвидше, для цього туди стягують російські резерви. Про це в себе в Telegram-каналі розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, коментуючи ситуацію з обороною міста.

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"У нас, на жаль, залишилася останній оплот області — це Лисичанськ, і зараз там йдуть з різних боків важкі бої", — зокрема, прокоментував Гайдай.

За його словами, Росія кинула туди багато військової техніки та особового складу для того, щоб зайняти місто в максимально короткі терміни. Водночас він зазначив, що ворог уже не називає конкретних термінів захоплення Лисичанська, оскільки практика показує, що окупаційні війська не можуть вкластися в спущені командуванням дати.

"Наше завдання — витримати максимально довго, відбити всі атаки, всі наступи", — продовжив Гайдай.

Тактика випаленої землі

Як уточнює Сергій Гайдай, РФ уже перейшла до своєї улюбленої тактики ведення війни — повне знищення населеного пункту.

Так, під час сьогоднішнього обстрілу Лисичанська загинуло 8 людей, які прийшли за водою, до 30 людей отримало тяжкі поранення, багатьом довелося ампутувати кінцівки. Обстріл проводився "Ураганом" із касетними боєприпасами, уточнив глава ОВА.

За інформацією Гайдая, російська армія закидає Лисичанськ, особливо район РТІ, "пелюстками" — маленькими протипіхотними мінами, забороненими Женевською конвенцією.

"Вони не завжди призводять до летальних наслідків, але мають таку дію, що вони відривають кінцівки", — розповів регіональний політик.

Окрім того, російські війська цілеспрямовано намагаються перешкодити ввозити до міста гуманітарні вантажі. Так, окупанти обстріляли центр приймання гуманітарки, в результаті поранено водія, проте обійшлося без летальних жертв. Гайдай наголосив, що поки залишається можливість доставляти деякі вантажі до міста. Проте протягом двох останніх днів відправити машину з гуманітаркою так і не вийшло через масований обстріл.

Раніше Гайдай розповів, що окупанти продовжують штурмувати Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. За його словами, в місті тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом.

Нагадаємо, 27 червня російські війська також завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Внаслідок удару 18 людей загинуло. Ще 59 людей звернулися за медичною допомогою, 25 із них госпіталізували. 39 людей зникли безвісти.