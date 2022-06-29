Американская армия впервые со времен холодной войны получит легкие танки (фото)

Принятие на вооружение такого танка на фоне дискуссий в США о будущем тяжелобронированной бронетехники на поле боя.

Армия США поставит на вооружение новый легкий танк от компании General Dynamics Land Systems. Об этом сообщает The War Zone.

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В программе Mobile Protected Firepower победила компания General Dynamics Land Systems. Стоимость программы составляет 1,14 млрд долларов. На первом этапе армия США получит 96 легких танков. Первые из них должны поступить уже в декабре следующего года, а первое полноценное подразделение в 2025 году.

Проект GDLS MPF основан на модели Griffin II компании-производителя. Основным вооружением будет 105-мм орудие с башней как у танка M1A2 SEPv3 Abrams. Ныне General Dynamics уже имеет несколько предсерийных образцов, которые передали в армию.

[ + – ] Батальон с Хамви и ПТРК TOW

Легкие танки должны поступить на вооружение батальонов, которые ныне имеют на вооружении только легкие Хамви и JLTV, пулеметы 50 калибра, 40-мм автоматические гранатометы и ПТРК TOW. Это боевые группы пехотных бригад.

"Это даст подразделениям легкой пехоты мобильную, защищенную огневую мощь, которая … может устранить препятствия на поле боя, чтобы наши пехотинцы могли добраться до цели", — заявил директор многофункциональной группы боевых машин нового поколения Росс Коффман.

[ + – ] Вес танка будет почти в 2 раза меньше, чем у М1 Abrams

Танк MFP (Mobile Protected Firepower) будет весить 38 тонн, что значительно легче танка M1 Abrams, который весит свыше 70 тонн.

В издании пишут, что в целом выбор легкого танка для армии связан с дискуссиями вокруг роли тяжелобронированных танков и их будущем, которые основаны на наблюдениях по ходу вторжения РФ в Украину. В целом программа MFP возникла как часть улучшения подготовки к более классическим конфликтам после аннексией РФ Крыма и последующей поддержки боевиков на Донбассе.

Напомним, General Dynamics анонсировала танк M1 Abrams следующего поколения.

Ранее, танки М1 Abams начали тестировать с системой защиты от кибератак. Они появились еще до появления киберугроз, поэтому сейчас они уязвимы к ним.