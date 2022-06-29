Американська армія вперше з часів холодної війни отримає легкі танки (фото)

Взяття на озброєння такого танка на тлі дискусій у США щодо майбутнього важкоброньованої бронетехніки на полі бою.

Армія США поставить на озброєння новий легкий танк компанії General Dynamics Land Systems. Про це повідомляє The War Zone.

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У програмі Mobile Protected Firepower перемогла компанія General Dynamics Land Systems. Вартість програми складає 1,14 млрд доларів. У першому етапі армія США отримає 96 легких танків. Перші з них мають надійти вже у грудні наступного року, а перший повноцінний підрозділ у 2025 році.

Проєкт GDLS MPF заснований на моделі Griffin II компанії-виробника. Основним озброєнням буде 105-мм гармата з вежею як у танка M1A2 SEPv3 Abrams. Наразі General Dynamics уже має кілька передсерійних зразків, які передали до армії.

[ + – ] Батальйон із Гамві та ПТРК TOW

Легкі танки мають надійти на озброєння батальйонів, які нині мають на озброєнні лише легкі Гамві та JLTV, кулемети 50 калібру, 40-мм автоматичні гранатомети та ПТРК TOW. Це бойові групи піхотних бригад.

"Це дасть підрозділам легкої піхоти мобільну, захищену вогневу міць, яка ... може усунути перешкоди на полі бою, щоб наші піхотинці могли дістатися цілі", — заявив директор багатофункціональної групи бойових машин нового покоління Росс Коффман.

[ + – ] Вага танка буде майже в 2 рази менша, ніж у М1 Abrams

Танк MFP (Mobile Protected Firepower) важитиме 38 тонн, що значно легше за танк M1 Abrams, який важить понад 70 тонн.

У виданні пишуть, що загалом вибір легкого танка для армії пов'язаний із дискусіями навколо ролі важкоброньованих танків і їх майбутнього, які ґрунтуються на спостереженнях у процесі вторгнення РФ в Україну. Загалом програма MFP виникла як частина покращення підготовки до більш класичних конфліктів після анексії РФ Криму та подальшої підтримки бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, General Dynamics анонсувала танк M1 Abrams наступного покоління.

Раніше танки М1 Abams почали тестувати із системою захисту від кібератак. Вони з'явилися ще до появи кіберзагроз, тому зараз вони вразливі до них.