Шел с ВС РФ захватывать Запорожскую область: боевика "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы (фото)

В марте осужденный добровольно присоединился к боевикам "ДНР", где его назначили командиром незаконного военного формирования "5 отдельная Донецкая мотострелковая бригада Оплот". Однако после столкновений с ВСУ был взят в плен.

Суд в Украине по обвинению прокуроров Запорожской области признал виновным мужчину в государственной измене за то, что тот присоединился к армии боевиков "ДНР" и вместе с российскими войсками шел захватывать Запорожскую область. Его приговорили к 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

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"Суд признал виновным мужчину в государственной измене и участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях — ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 УК Украины. Ему назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сказано в сообщении.

В Запорожской областной военной администрации рассказали, что в марте 2022 года осужденный добровольно присоединился к боевикам "ДНР", где его назначили командиром незаконного военного формирования "5 отдельная Донецкая мотострелковая бригада Оплот".

В Офисе Генпрокурора заявили, что в дальнейшем он в составе армии РФ совершал наступление на территорию Украину с целью захвата территорий Запорожской области. В результате боевых столкновений с украинскими военными он был взят в плен, после чего его поместили под стражу.

[ + – ] Осужденный боевик "ДНР"

Напомним, 31 мая суд приговорил двух российских военных к 11,5 годам тюрьмы за обстрелы Харьковской области. Оккупанты сдались в плен украинским бойцам в первые дни полномасштабного вторжения. До этого они наносили удары в направлении Харькова из "Градов".

23 мая суд в Киеве приговорил российского солдата Вадима Шишимарина за убийство жителя Сумской области Александра Шелипова во время полномасштабного вторжения России в Украине. Военный РФ исполнил приказ застрелить 62-летнего мужчину, хотя мог не исполнять его без последствий для себя.