Ішов із ЗС РФ захоплювати Запорізьку область: бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці (фото)

У березні засуджений добровільно приєднався до бойовиків "ДНР", де його призначили командиром незаконного військового формування "5 окрема Донецька мотострілецька бригада Оплот". Однак після зіткнень із ЗСУ був взятий у полон.

Суд в Україні за звинуваченням прокурорів Запорізької області визнав винним чоловіка у державній зраді за те, що той приєднався до армії бойовиків "ДНР" і разом із російськими військами йшов захоплювати Запорізьку область. Його засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє сайт Офісу Генерального прокурора.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Суд визнав винним чоловіка у державній зраді й участі у непередбачених законом воєнізованих чи збройних формуваннях — ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України. Йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — сказано в повідомленні.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що в березні 2022 року засуджений добровільно приєднався до бойовиків "ДНР", де його призначили командиром незаконного військового формування "5 окрема Донецька мотострілецька бригада Оплот".

В Офісі Генпрокурора заявили, що надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на територію України з метою захоплення територій Запорізької області. Внаслідок бойових зіткнень з українськими військовими його взяли в полон, після чого його помістили під варту.

[ + – ] Засуджений бойовик "ДНР"

Нагадаємо, 31 травня суд засудив двох російських військових до 11,5 років ув'язнення за обстріл Харківської області. Окупанти здалися в полон українським бійцям у перші дні повномасштабного вторгнення. До цього вони завдавали ударів у напрямку Харкова з "Градів".

23 травня суд у Києві засудив російського солдата Вадима Шишимаріна за вбивство жителя Сумської області Олександра Шеліпова під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Військовий РФ виконав наказ застрелити 62-річного чоловіка, хоча міг не виконувати його без наслідків для себе.