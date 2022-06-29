Херсонский коллаборант Стремоусов заявил о подготовке региона к "референдуму" о вступлении в РФ

По словам так называемого замглавы Херсонской области, "референдум" в регионе обязательно состоится. Стремоусов считает, что по результатам голосования регион точно станет частью РФ.

Коллаборант российских оккупантов Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе происходит подготовка к "референдуму" о присоединении к России. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, незаконное голосование обязательно состоится, однако не уточнил, когда именно. Кроме того, Стремоусов анонсировал результаты фейкового референдума.

"Да, мы готовимся к референдуму, да, мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение присоединится в состав Российской Федерации, стать полноценным субъектом, который сможет быть, как одно единое государство", — сказал он.

Напомним, 28 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что Донецкую область решили присоединить к России. По его словам, дата "референдума" о вхождении в состав РФ назначена на 11 сентября, а оккупационные администрации получили инструкции о подготовке мест для его проведения.

11 июня в Херсоне и Мелитополе начали выдавать первые российские паспорта. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ВС РФ готовятся провести в городе "референдум" для присоединения к РФ, однако большинство местных жителей их не поддерживают.

Ранее, 27 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что 11 сентября пройдет референдум о восстановлении мини-СССР. По его словам, так называемое голосование может пройти в Херсонской и Запорожской областях, а также в Беларуси.