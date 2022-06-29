Херсонський колаборант Стремоусов заявив про підготовку регіону до "референдуму" про вступ до РФ

За словами так званого заступника голови Херсонської області, "референдум" у регіоні обов'язково відбудеться. Стремоусов вважає, що за результатами голосування регіон точно стане частиною РФ.

Колаборант російських окупантів Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що в регіоні відбувається підготовка до "референдуму" щодо приєднання до Росії. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

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За його словами, незаконне голосування обов'язково відбудеться, проте не уточнив, коли саме. Крім того, Стремоусов анонсував результати фейкового референдуму.

"Так, ми готуємося до референдуму, так, ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення приєднатися до складу Російської Федерації, стати повноцінним суб'єктом, який зможе бути як одна єдина держава", — сказав він.

Нагадаємо, 28 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Донецьку область вирішили приєднати до Росії. За його словами, дату "референдуму" про входження до складу РФ призначено на 11 вересня, а окупаційні адміністрації отримали інструкції про підготовку місць для його проведення.

11 червня у Херсоні та Мелітополі почали видавати перші російські паспорти. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що ЗС РФ готується провести у місті "референдум" для приєднання до РФ, проте більшість місцевих жителів їх не підтримують.

Раніше, 27 червня, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що 11 вересня пройде референдум про відновлення мініСРСР. За його словами, так зване голосування може відбутися у Херсонській і Запорізькій областях, а також у Білорусі.