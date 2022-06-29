Российские военные обстреляли ракетами Днепр: что известно о разрушениях (фото)

Травмированных и погибших в результате ракетного удара нет.

В среду 29 июня военные ВС РФ атаковали крылатыми ракетами город Днепр. Об этом сообщили представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Фейсбуке.

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"Агрессор ракетой ударил по окраине Днепра. Рядом спасатели обнаружили безопасные обломки от ракеты", – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что на месте попадания произошел пожар: загорелась сухая трава. Пламя уже потушили.

"В результате прилета никто из людей не пострадал", — добавили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

ГСЧСники также обнародовали фото с места инцидента. На фотографии видны части от российской ракеты.

Отметим, что 29 июня сигнал воздушной тревоги в Днепропетровской области раздался в 10:00. В то же время в соцсетях люди начали делиться информацией о том, что слышали несколько взрывов в самом городе.

Как писал Фокус ранее, во вторник, 28 июня, военные РФ обстреляли ракетами Днепр. Тогда снаряд попал в СТО.

В тот день по городу выпустили 6 снарядов, ПВО сбила половину. Местные СМИ написали о повреждениях жилых домов и рынка и о том, что жильцы находили во дворах обломки боеприпаса.

А несколько раньше, 25 июня, российские агрессоры совершили один из самых массовых ракетных обстрелов Украины после начала полномасштабного вторжения. Снаряды прилетели, в частности, в Днепровский район.