Російські військові обстріляли ракетами Дніпро: що відомо про руйнування (фото)

Травмованих і загиблих унаслідок ракетного удару немає.

У середу 29 червня військові ЗС РФ атакували крилатими ракетами місто Дніпро. Про це повідомили представники Державної служби надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

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"Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. Поруч рятувальники знайшли безпечні уламки від ракети", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники уточнили, що на місці влучення сталася пожежа: спалахнула суха трава. Полум'я вже загасили.

"Унаслідок прильоту ніхто з людей не постраждав", — додали у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНСники також оприлюднили фото з місця інциденту. На фото видно частини від російської ракети.

Зазначимо, що 29 червня сигнал повітряної тривоги на Дніпропетровщині пролунав о 10:00. Водночас, у соцмережах люди почали ділитися інформацією про те, що чули кілька вибухів власне в місті.

Як писав Фокус раніше, у вівторок, 28 червня, військові РФ обстріляли ракетами Дніпро. Тоді снаряд влучив в СТО.

Того дня по місту випустили 6 снарядів, ППО збила половину. Місцеві ЗМІ написали про пошкодження житлових будинків і ринку та про те, що мешканці знаходили у дворах уламки боєприпасу.

А дещо раніше, 25 червня, російські агресори здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів України після початку повномасштабного вторгнення. Снаряди прилетіли, зокрема, в Дніпровський район.