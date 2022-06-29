На вооружение украинской армии поступила новая штабная машина (фото)

Модульность позволяет использовать штаб там, где нет нужной инфраструктуры для обеспечения беспрерывного управления войском.

Вооруженные силы Украины получили на вооружение новую штабную машину на базе КрАЗа. Об этом сообщает Главный командный центр ВСУ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На вооружение принято штабную машину с прицепом со сменными модулями МШ-ПШ. Она предназначена для обеспечения работы и отдыха оперативного состава пунктов управления. Ее можно применять, когда нет или уничтожена инфраструктура жизнеобеспечения.

Заявляется, что МШ-ПШ можно использовать в любое время года. Как пишет "Милитарный", такая техника позволит повысить оперативность, стойкость и беспрерывность управления войсками. Конструкция позволяет передвигаться по бездорожью.

[ + – ] Подъем модуля через гидравлические опоры

При этом сам модуль можно снять с машины при помощи гидравлических опор, которые могут как поднять, так и опустить штабный модуль. Задействовать специализированную технику не нужно. В автоматическом режиме время подъема на максимальную высоту в 1,7 метра нужно 15 минут.

[ + – ] Рабочее место в модуле

Электроснабжение штабу может обеспечиваться от промышленной сети, от резервного дизель-генератора на 5,5 кВт и аварийного аккумулятор на 200 А/час.

[ + – ] Место для отдыха оборудовано всем необходимым

В рабочем модуле находится 6 рабочих мест. Также внутри есть мебель для отдыха военных с кондиционером, обогревателем, душевой кабиной и с запасом горячей воды на 130 литров.

Напомним, 18 июня стало известно, что ВСУ получило на вооружение азербайджанские минометы 20N5.

Ранее сообщалось, как украинские умельцы создают необычные машины для нужд ВСУ.