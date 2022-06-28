Волга с пулеметом КПВТ и багги: как создаются необычные машины для ВСУ

Одна из компаний после полномасштабного вторжения РФ начала изготавливать машины для нужд украинских военных и полиции. Сейчас они работают над багги на базе ГАЗ-67Б.

Украинские инженеры переделывают гражданские машины для нужд армии ВСУ. Журналистка The War Zone опубликовала интервью с автором Волги с 14,5-мм пулеметом КПВТ на ней.

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Александр Дарушин вместе со своими коллегами — слесарями, механиками, инженерами и сварщиками работают в компании SteelTec. Ныне они работают для нужд украинской армии, ТрО и полиции. До войны они изготавливали различные изделия для гражданского и промышленного назначения.

Почему решили использовать Волгу?

По словам директора компании Дмитрия Албула, проект был начат совершенно спонтанно. Обстановка на фронте быстро меняется, поэтому помощь должна была соответствовать потребностям. Из доступных машин механики выбрали Волгу в качестве авто для пилотного проекта.

Машина имеет большое количество запчастей, совместима по деталям с автомобилями той эпохи, а самое главное — ее можно быстро переделывать.

Ныне Волга с пулеметом КПВТ проходит огневые испытания, поэтому они пока не могут сказать было ли решение удачным. Дистанционное управление реализуется при помощи гидравлического блока питания на 12 В, 3 клапанов, гидроцилиндра и гидромотора и цепного привода.

Сейчас они работают над переделкой ГАЗ-67Б в легкую военную машину по типу багги. Уже разработаны чертежи и есть визуализация проекта.

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Напомним, 10 июня в сети появились кадры Волги с пулеметом КПВТ с дистанционным управлением.

Ранее сообщалось что украинские военные в боях активно применяют багги с установленными на них ПТРК для борьбы с российскими танками.