Украинские военные поставили на Волгу пулемет КПВТ с дистанционным управлением (видео)

Автомобиль с крупнокалиберным пулеметом может подойти украинской тактике "бей-беги". Судя по видео, машине усилили подвеску и установили внедорожные шины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские умельцы установили на Газ-24-10 Волгу крупнокалиберный 14,5 мм пулемет КПВТ. Об этом сообщает The War Zone.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В сети появился ролик, на котором демонстрируется пулемет на задней части Волги. Это один из наиболее экстремальных примеров перепрофилирования гражданской техники для боевых действий, который попадал в кадр.

Седан Газ-24 оснастили крупнокалиберным пулеметом КПВТ 14,5 мм калибра. Судя по ролику, авто также оснастили внедорожными шинами, усиленной подвеской и передним бампером для быстрого перемещения по полю боя.

Импровизированная модернизация машин стала распространенным явлением как в ВСУ, так и ВС РФ. Такие транспортные средства могут быть сочетанием инноваций, искрой творчества и изобретательности.

Волга никогда не предназначалась для тяжелых боев, и у нее нет шансов против мощных обстрелов ВС РФ, пишет автор. Однако она может подойти для украинской тактики "бей-беги". При этом вопрос о точности стрельбы с машины остается.

Пулемет КПВТ подходит для уничтожения зенитных и легких противотанковых задач. Впервые поступил на вооружение в 1949 году. Как отмечает автор, пулеметы серии КПВ занимают нишу между автоматическими пушками и пулеметами калибра .50. Если установка КПВТ на Волгу окажется успешной, то это будет машина с немалой огневой мощью.

Напомним, украинские военные в боях активно применяют багги с установленными на них ПТРК для борьбы с российскими танками.

Также сообщалось, что ВСУ устанавливают самодельные РСЗО на пикапы из авиационных неуправляемых ракет С-8.