"Давид против Голиафа": как сражаются бойцы ВСУ на багги с ПТРК против танков РФ (фото)

Использование маневренных и легких автомобилей позволяет бойцам эффективно применять тактику "бей-беги" в сражениях с "российским бронированным левиафаном".

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Украинские военные используют все виды доступного оружия для противостояния российским войскам. В том числе и багги с установленными на них противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" для борьбы с бронетехникой РФ. Об этом сообщает The Drive.

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Различные противотанковые ракетные комплексы стали культовым оружием в российско-украинской войне. ВСУ активно использует как западные образцы, так и украинские — "Стугна-П" от ГККБ "Луч".

Багги — дешево и эффективно

[ + – ] Багги MRZR Alpha

Украинские военные использовали багги и до полномасштабного вторжения РФ. Еще в 2019 году стали появляться первые фото военных с небольшими и легкими транспортными средствами. Они поставлялись как в варианте с оружием, так и без него. Подразделения с багги мобильны, но при этом могут нанести серьезный удар врагу благодаря "Стугнам-П". Ракеты комплекса способны поражать как наземную технику, так и в некоторых случаях вертолеты.

Украинские ПТРК, а также западные аналоги, как пишет автор, стали настоящим культовым оружием против армии РФ.

Украинские военные проявили творческий подход

Как пишут авторы, ВСУ проявили творческий подход в уничтожении российской бронетехники. В сети регулярно публикуют видео уничтожения танков, средств ПВО, артиллерии и другой техники армии РФ из "Стугны-П" или еще советских "Фаготов".

Также на вооружении армии есть багги с установленными на крыше ПТРК "Корсар" — еще одного украинского комплекса.

[ + – ] Багги с ПТРК "Корсар"

Легкие автомобили для украинской армии также изготавливают волонтеры. 600-кг внедорожники оснащают двигателем от ВАЗ. Благодаря своей массе и неприхотливому двигателю, автомобили демонстрируют отличную проходимость.

Багги с ПТРК используют с 80-х годов в целом ряде стран

Как пишут авторы, багги используют во многих армиях мира — США, Польша, Израиль. Американская армия использует более дорогие багги Polaris Dagor А1 и ряд других моделей.

История использования багги в роли платформы для противотанковых комплексов уходит в 1980-е годы. На фото ниже солдаты армии США с ПТРК TOW.

[ + – ] Chenowth Racing , оснащенный ПТРК TOW

Автор называет украинскую борьбу поистине сражением "Давида с Голиафом". Украинские военные выставили небольшие и незащищенные багги против одних из самых страшных и бронированных машин на планете. Тактика "бей-беги" с использованием мобильных и маневренных автомобилей становится эффективным средством против российского "бронированного левиафана".

[ + – ] Багги в полку "Азов"

Напомним, в рамках ленд-лиза ВСУ могут получить танки, истребители, средства ПВО и другое вооружение.

Также сообщалось, что Силы спецопераций ВСУ уничтожили стратегический мост в Мелитополе, через который ВС РФ перебрасывали технику.