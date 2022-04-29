"Давид проти Голіафа": як борються бійці ЗСУ на баггі з ПТРК проти танків РФ (фото)

Використання маневрених і легких автомобілів дозволяє бійцям ефективно застосовувати тактику "бий-біжи" у битвах із "російським броньованим левіафаном".

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Українські військові використовують усі види доступної зброї для протистояння російським військам. Зокрема й баггі з встановленими на них протитанковими ракетними комплексами "Стугна-П" для боротьби з бронетехнікою РФ. Про це повідомляє The Drive.

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Різні протитанкові ракетні комплекси стали культовою зброєю у російсько-українській війні. ЗСУ активно використовує як західні зразки, так й українські — "Стугна-П" від ДККБ "Луч".

Баггі — дешево й ефективно

[ + – ] Баггі MRZR Alpha

Українські військові використовували баггі й до повномасштабного вторгнення РФ. Ще в 2019 році почали з'являтися перші фото військових із невеликими та легкими транспортними засобами. Вони постачалися як у варіанті зі зброєю, так і без неї. Підрозділи з баггі мобільні, але при цьому можуть завдати серйозного удару ворогові завдяки "Стугнам-П". Ракети комплексу здатні вражати як наземну техніку, й у деяких випадках гелікоптери.

Українські ПТРК, а також західні аналоги, як пише автор, стали справжньою культовою зброєю проти армії РФ.

Українські військові проявили творчий підхід

Як пишуть автори, ЗСУ проявили творчий підхід у знищенні російської бронетехніки. У мережі регулярно публікують відео знищення танків, засобів ППО, артилерії та іншої техніки армії РФ зі "Стугни-П" або ще радянських "Фаготів".

Також на озброєнні армії є баггі з встановленими на даху ПТРК "Корсар" — ще одним українським комплексом.

[ + – ] Баггі з ПТРК "Корсар"

Легкі автомобілі для української армії також виготовляють волонтери. 600 кг позашляховики оснащують двигуном від ВАЗ. Завдяки своїй масі та невибагливому двигуну, автомобілі демонструють відмінну прохідність.

Баггі з ПТРК використовують з 80-х років у цілій низці країн

Як пишуть автори, баггі використовують у багатьох арміях світу — США, Польща, Ізраїль. Американська армія використовує більш дорогі баггі Polaris Dagor А1 та низка інших моделей.

Історія використання баггі як платформи для протитанкових комплексів сягає 1980-х років. На фото нижче солдати армії США із ПТРК TOW.

[ + – ] Chenowth Racing, оснащений ПТРК TOW

Автор називає українську боротьбу воістину битвою "Давида з Голіафом". Українські військові виставили невеликі та незахищені баггі проти одних із найстрашніших і найброньованіших машин на планеті. Тактика "бий-біжи" з використанням мобільних і маневрених автомобілів стає ефективним засобом проти російського "броньованого левіафана".

[ + – ] Баггі в полку "Азов"

Нагадаємо, в межах ленд-лізу ЗСУ можуть отримати танки, винищувачі, засоби ППО й інше озброєння.

Також повідомлялося, що Сили спецоперацій ЗСУ знищили стратегічний міст у Мелітополі, через який ЗС РФ перекидали техніку.