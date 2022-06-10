Українські військові поставили на Волгу кулемет КПВТ із дистанційним управлінням (відео)

Автомобіль із великокаліберним кулеметом може підійти українській тактиці "бий-біжи". Судячи з відео, машині посилили підвіску та встановили позашляхові шини.

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Українські умільці встановили на Газ-24-10 Волгу великокаліберний 14,5 мм кулемет КПВТ. Про це повідомляє The War Zone.

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У мережі з'явився ролик, де демонструють кулемет на задній частині Волги. Це один з найекстремальніших прикладів перепрофілювання цивільної техніки для бойових дій, який потрапляв у кадр.

Седан Газ-24 оснастили великокаліберним кулеметом КПВТ 14,5 мм калібру. Судячи з ролика, авто також оснастили позашляховими шинами, посиленою підвіскою та переднім бампером для швидкого переміщення по полю бою.

Імпровізована модернізація машин стала поширеним явищем як у ЗСУ, так і ЗС РФ. Такі транспортні засоби можуть бути поєднанням інновацій, іскрою творчості та винахідливості.

Волга ніколи не призначалася для важких боїв, і вона не має шансів проти потужних обстрілів ЗС РФ, пише автор. Проте вона може підійти для української тактики "бий-біжи". Водночас питання про точність стрільби з машини залишається.

Кулемет КПВТ підходить для знищення зенітних та легких протитанкових завдань. Вперше вступив на озброєння у 1949 році. Як зазначає автор, кулемети серії КПВ займають нішу між автоматичними гарматами та кулеметами калібру .50. Якщо установка КПВТ на Волгу виявиться успішною, це буде машина з чималою вогневою потужністю.

Нагадаємо, українські військові у боях активно застосовують баггі із встановленими на них ПТРК для боротьби з російськими танками.

Також повідомляли, що ЗСУ встановлюють саморобні РСЗВ на пікапи з авіаційних некерованих ракет С-8.