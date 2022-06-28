Волга з кулеметом КПВТ та баггі: як створюються незвичайні машини для ЗСУ

Одна з компаній після повномасштабного вторгнення РФ почала виготовляти машини для потреб українських військових та поліції. Наразі вони працюють над баггі на базі ГАЗ-67Б.

Українські інженери переробляють цивільні машини для потреб армії ЗСУ. Журналістка The War Zone опублікувала інтерв'ю з автором Волги із 14,5-мм кулеметом КПВТ на ній.

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Олександр Дарушин разом зі своїми колегами — слюсарями, механіками, інженерами та зварювальниками — працюють у компанії SteelTec. Нині вони працюють для потреб української армії, ТрО та поліції. До війни вони виготовляли різні вироби для цивільного та промислового призначення.

Чому вирішили використати Волгу?

За словами директора компанії Дмитра Албула, проєкт розпочали цілком спонтанно. Ситуація на фронті швидко змінюється, тому допомога мала відповідати потребам. З доступних машин механіки вибрали Волгу як авто для пілотного проєкту.

Машина має велику кількість запчастин, сумісна з деталями з автомобілями тієї епохи, а найголовніше — її можна швидко переробляти.

Нині Волга з кулеметом КПВТ проходить вогневі випробування, тому вони поки не можуть сказати, чи було рішення вдалим. Дистанційне керування реалізується за допомогою гідравлічного блоку живлення на 12 В, 3 клапанів, гідроциліндра та гідромотора та ланцюгового приводу.

Нині вони працюють над перероблюванням ГАЗ-67Б у легку військову машину на кшталт баггі. Вже розроблено креслення та є візуалізація проєкту.

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Нагадаємо, 10 червня в мережі з'явилися кадри Волги з кулеметом КПВТ з дистанційним керуванням.

Раніше повідомлялося, що українські військові в боях активно застосовують баггі із встановленими на них ПТРК для боротьби з російськими танками.