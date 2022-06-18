Украинские военные получили на вооружение азербайджанские минометы (фото)

Как рассказывает боец с позывным "Тигр", у них на вооружении есть три типа минометов — 60 мм "Камертон", советские 82-мм и азербайджанские 20N5.

Украинские артиллеристы получили на вооружение минометы 20N5 из Азербайджана. Об этом сообщает информагентство АрміяInform.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Минометы применяются украинскими военными на Запорожском направлении. О боевом применении 20N5 рассказывает лейтенант с позывным "Тигр" по имени Кирилл. По его словам, 82-мм миномета недостаточно, чтобы уничтожить танк, но этого хватает, чтобы уничтожать его наружные элементы и сбивать гусеницы.

"За три месяца пребывания на фронте ребята наловчились так прицельно вести огонь, что "кладут" мины почти в предыдущий хвост", — рассказывает "Тигр".

[ + – ] Боец с позывным "Тигр"

Также он добавляет, что у них на вооружении есть три типа минометов — калибром 60 мм "Камертон" и 82-мм советские 2Б9 и азербайджанские 20N5.

При этом официально Азербайджан не поставляет артиллерийские системы Украине. Вероятно, они оказались в Украине из третьих стран, которые закупали азербайджанское оружие.

Дальность стрельбы 20N5 составляет 5,4 км. Масса достигает 47 кг. Его могут переносить четверо бойцов вручную. Миномет обладает стволом из новых сплавов и композитных материалов, что повышает срок его службы.

Напомним, США опубликовали полный список военной помощи Украине, которая была поставлена с начала работы администрации Джо Байдена.

Также сообщалось, что Словения передала Украине целый батальон югославских версий БМП-2.