Украинские военные получили на вооружение азербайджанские минометы (фото)
Как рассказывает боец с позывным "Тигр", у них на вооружении есть три типа минометов — 60 мм "Камертон", советские 82-мм и азербайджанские 20N5.
Украинские артиллеристы получили на вооружение минометы 20N5 из Азербайджана. Об этом сообщает информагентство АрміяInform.
Минометы применяются украинскими военными на Запорожском направлении. О боевом применении 20N5 рассказывает лейтенант с позывным "Тигр" по имени Кирилл. По его словам, 82-мм миномета недостаточно, чтобы уничтожить танк, но этого хватает, чтобы уничтожать его наружные элементы и сбивать гусеницы.
"За три месяца пребывания на фронте ребята наловчились так прицельно вести огонь, что "кладут" мины почти в предыдущий хвост", — рассказывает "Тигр".
Также он добавляет, что у них на вооружении есть три типа минометов — калибром 60 мм "Камертон" и 82-мм советские 2Б9 и азербайджанские 20N5.
При этом официально Азербайджан не поставляет артиллерийские системы Украине. Вероятно, они оказались в Украине из третьих стран, которые закупали азербайджанское оружие.
Дальность стрельбы 20N5 составляет 5,4 км. Масса достигает 47 кг. Его могут переносить четверо бойцов вручную. Миномет обладает стволом из новых сплавов и композитных материалов, что повышает срок его службы.
Напомним, США опубликовали полный список военной помощи Украине, которая была поставлена с начала работы администрации Джо Байдена.
Также сообщалось, что Словения передала Украине целый батальон югославских версий БМП-2.