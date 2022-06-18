Словения передала Украине целый батальон югославских БМП-2 (фото)

Министр обороны Марьян Шарец объявил о передаче Украине 35 югославских БМП М-80А вместе с автоматами, бронежилетами и шлемами.

Правительство Словении передало Украине военную помощь, в том числе автоматы Калашникова, шлемы с бронежилетами и 35 БМП. Об этом сообщил министр обороны Марьян Шарец, передает Rtvslo.

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Украина получила бронежилеты, шлемы, а также 35 боевых машин пехоты производства Югославии. При этом Марьян Шарец добавил, что ныне поставки оружия продолжаются и в эти дни, однако дальнейший прогноз о военной помощи делать не стал. По его словам, на данный момент Словения исчерпала "арсенал" того, что на данный момент может поставить Украине.

В будущем Словения может предложить обучение бойцам ВСУ в разминировании или проводить обучение на территории своей страны.

Как отмечает Defense Express, история с передачей БМП имеет свой нюанс. На вооружении страны нет БМП, вместо этого у них БТР Pandur и 30 машин Patria. Поэтому более вероятно, что Украина получила М-80А производства Югославии, которые являются копией БМП-2. Однако и тут есть особенности — на югославском варианте установлена автоматическая 20-мм пушка вместо 30-мм у БМП-2.

Минобороны Словении хотел продать 39 М-80А за 1 млн евро еще в 2016 году. Однако с тех пор, вероятно, покупателя так и не нашлось. По крайней мере в открытых источниках такой информации не было.

35 БМП — это полноценный батальон машин для пехоты. Модификация М-80А получила улучшенную броню, вооружение и силовую установку.

Напомним, Греция анонсировала передачу Украине рекордную партию оружия, включая БМП-1. Греция согласилась передать БМП-1 Украине в обмен на немецкие "Мардеры" по схеме 1 к 1.