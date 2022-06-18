Словенія передала Україні цілий батальйон югославських БМП-2 (фото)

Міністр оборони Мар'ян Шарець оголосив про передачу Україні 35 югославських БМП М-80А разом із автоматами, бронежилетами та шоломами.

Уряд Словенії передав Україні військову допомогу, у тому числі автомати Калашникова, шоломи з бронежилетами та 35 БМП. Про це повідомив міністр оборони Мар'ян Шарець, повідомляє Rtvslo.

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Україна отримала бронежилети, шоломи і 35 бойових машин піхоти виробництва Югославії. При цьому Мар'ян Шарець додав, що нині постачання зброї триває й у ці дні, проте подальший прогноз щодо військової допомоги робити не став. За його словами, зараз Словенія вичерпала "арсенал" того, що наразі може дати Україні.

У майбутньому Словенія може запропонувати навчання бійцям ЗСУ в розмінуванні або проводити навчання на території своєї країни.

Як зазначає Defense Express, історія з передачею БМП має свій нюанс. На озброєнні країни немає БМП, натомість у них БТР Pandur і 30 машин Patria. Тому ймовірніше, що Україна отримала М-80А виробництва Югославії, які є копією БМП-2. Однак і тут є особливості —на югославському варіанті встановлено автоматичну 20-мм гармату замість 30-мм у БМП-2.

Міноборони Словенії хотіло продати 39 М-80А за 1 млн євро ще у 2016 році. Проте з того часу, ймовірно, покупець так і не знайшовся. Принаймні у відкритих джерелах такої інформації не було.

35 БМП — це повноцінний батальйон машин для піхоти. Модифікація М-80А отримала покращену броню, озброєння та силову установку.

Нагадаємо, Греція анонсувала передачу Україні рекордної партії зброї, включаючи БМП-1. Греція погодилася передати БМП-1 Україні в обмін на німецькі "Мардери" за схемою 1:1.